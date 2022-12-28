Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому — Finance.ua

Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому
АТ «Укрпошта» готує три випуски марок на січень — лютий.
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«Друзі! Так вийшло, що останні випуски — Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя — були розкуплені майже за лічені дні і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок», — заявив Смілянський.
За його словами, тепер випусків буде більше, але тиражі будуть менші. «Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень — лютий», — додав Смілянський.
Також він порадив українцям підписатися на філателістичний абонемент Укрпошти, аби не пропустити щось цікаве наступного року.
«Підписатись на нього можливо до 31 грудня за акційною ціною 480 гривень на рік. За цю суму ви гарантовано будете мати можливість придбати всі марки у кількості від 1 до 3 штук з безкоштовною доставкою. Що, до речі, вже відбиває його вартість, і вам залишається лише задоволення від нашої колекції», — зазначив Смілянський.
За його словами, з наступного року Укрпошта надсилатиме марки одразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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