Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому — Finance.ua
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Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому

Особисті фінанси
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Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому
Укрпошта готує три випуски нових марок у січні-лютому
АТ «Укрпошта» готує три випуски марок на січень — лютий.
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.
«Друзі! Так вийшло, що останні випуски — Херсон, Кримський Міст, Новий Рік, Щедрик та Зброя — були розкуплені майже за лічені дні і, звісно, я отримую чисельні повідомлення, що багато кому не вистачило наших марок», — заявив Смілянський.
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За його словами, тепер випусків буде більше, але тиражі будуть менші. «Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні 3 випуски на січень — лютий», — додав Смілянський.
Також він порадив українцям підписатися на філателістичний абонемент Укрпошти, аби не пропустити щось цікаве наступного року.
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«Підписатись на нього можливо до 31 грудня за акційною ціною 480 гривень на рік. За цю суму ви гарантовано будете мати можливість придбати всі марки у кількості від 1 до 3 штук з безкоштовною доставкою. Що, до речі, вже відбиває його вартість, і вам залишається лише задоволення від нашої колекції», — зазначив Смілянський.
За його словами, з наступного року Укрпошта надсилатиме марки одразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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