В Україні хочуть запровадити цифрову поштову марку - законопроєкт — Finance.ua
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В Україні хочуть запровадити цифрову поштову марку - законопроєкт

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Група народних депутатів зареєстрували законопроєкт № 8280 про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки), яким пропонується законодавчо врегулювати поняття цифрової марки та її випуску «Укрпоштою».
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Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про поштовий зв’язкок» та визначити, що цифрова поштова марка — унікальний (невзаємозамінний) віртуальний актив, який посвідчує майнові права на цифрове зображення поштової марки або похідного твору від зображення поштової марки, як об’єкт цивільних прав, визначений індивідуальними ознаками, та не може бути замінений аналогічним віртуальним активом без зміни його вартості та/або сутності.
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Передбачається, що цифрова поштова марка є об’єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надається призначеним оператором поштового зв’язку (наразі «Укрпошта»).
Порядок використання цифрової поштової марки буде визначатися призначеним оператором поштового зв’язку («Укрпошта»).
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Як зазначається у пояснювальній записці, "на сьогоднішній день технології є одним із багатьох інструментів, яке суспільство використовує, щоб вирішувати власні проблеми.
Зокрема, у діяльності національного оператора поштового зв’язку існує необхідність у використанні на рівні із поштовою маркою цифрової марки як цифрової технології.
З розвитком технологій для захисту авторських прав на зображення поштової марки потребує введення поняття «цифрова поштова марка», яка буде цифровою копією зображення поштової марки та яка не буде відноситись до знаків поштової оплати".
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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