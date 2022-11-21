«Укрпошта» впроваджує для бізнес-клієнтів укладання договорів онлайн — Finance.ua

«Укрпошта» впроваджує для бізнес-клієнтів укладання договорів онлайн Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

«Укрпошта» впроваджує для бізнес-клієнтів укладання договорів онлайн

«Укрпошта» впроваджує для бізнес-клієнтів нове сервісне рішення. Корпоративні клієнти зможуть укладати договори з компанією онлайн.

Про це сказано на сайті компанії.

«Укрпошта продовжує впровадження нових сервісних рішень для корпоративних клієнтів — оголошує пропозицію (оферту) на укладання єдиного онлайн договору», — сказано в повідомленні.

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Уклавши зазначений договір, бізнес-клієнти Укрпошти зможуть отримувати відповідні послуги на пересилання внутрішніх та міжнародних відправлень, письмової кореспонденції з відбитком про оплату, а також матимуть можливість підписання договору за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

«Така новація дасть можливість підвищити якість та швидкість обслуговування, спростити процедуру складання договору і мінімізувати обсяги оформлення документів», — кажуть в Укрпошті.

Як укласти такий договір

Для того, щоб укласти угоду оферти, необхідно заповнити її в електронному вигляді на сайті, завантажити підписану заяву-приєднання та відповідні документи з урахуванням юридичного статусу Замовника.

«Відтепер юридичні особи, фізичні особи-підприємці та суб’єкти незалежної професійної діяльності мають змогу на сайті Укрпошти оформити заяву-приєднання до договору оферти на внутрішні, міжнародні відправлення та письмову кореспонденцію з відбитком про оплату», — додали в компанії.

Ознайомитися із заявою-приєднанням до договору оферти та іншими деталями можна на офіційному сайті Укрпошти за посиланням

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