Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Херсон – це Україна!» — Finance.ua
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Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Херсон – це Україна!»

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Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Херсон – це Україна!»
Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Херсон – це Україна!»
АТ «Укрпошта» 9 грудня презентуватиме довгоочікувану поштову марку «Херсон — це Україна!», присвячену звільненому місту-герою.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрпошта».
Номінальна вартість марки U, що дорівнює 12 грн за марку, або 72 грн за аркуш з 6 марок. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та дві художні картки.

Де купити

  • Придбати поштовий випуск «Херсон — це Україна!» можна буде з 9 грудня у відділеннях оператора по всій країні та на маркетплейсах eBay і Amazon.
  • На продаж марок будуть діяти обмеження. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 5 маркових аркушів, 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.
Заявлений тираж випуску — 150 тис. маркових аркушів або 900 тис. поштових марок. У компанії підкреслюють, що майже 40% тиражу було розкуплено в перші дні за передзамовленням.
Зазначається, що клієнти, які встигли зробити попередні замовлення марки з херсонським кавуном в офіційному поштовому маркеті Укрпошти, зможуть їх отримати, починаючи з 9 грудня, відразу після офіційного старту продажу.
За матеріалами:
Укрінформ
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