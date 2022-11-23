Укрпошта доставлятиме пенсії до обрання нового оператора - рішення уряду — Finance.ua
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Укрпошта доставлятиме пенсії до обрання нового оператора - рішення уряду

Казна та Політика
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Укрпошта доставлятиме пенсії до обрання нового оператора - рішення уряду
Укрпошта доставлятиме пенсії до обрання нового оператора - рішення уряду
Уряд продовжив строк виконання АТ «Укрпошта» функцій організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Продовжено строк виконання АТ „Укрпошта“ функцій організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів, до останнього дня місяця, що передує місяцю набрання чинності договором із переможцем конкурсу», — йдеться у повідомленні.
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За інформацією Мельничука, відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2021 № 277 «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України».
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Змінами, зокрема, передбачено проведення Пенсійним фондом України конкурсу для вибору операторів поштового зв’язку для виплати і доставки пенсій та грошової допомоги протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Крім того, з переліку учасників конкурсу виключено суб’єктів господарювання, які провадять допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг (оброблення та оплата фінансових трансакцій).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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