Пенсійний фонд у листопаді виплатив пенсій на 43 мільярди гривень — Finance.ua
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Пенсійний фонд у листопаді виплатив пенсій на 43 мільярди гривень

Казна та Політика
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Пенсійний фонд у листопаді виплатив пенсій на 43 мільярди гривень
Пенсійний фонд у листопаді виплатив пенсій на 43 мільярди гривень
Пенсійний фонд України спрямував на виплати пенсій за листопад 43 млрд грн. Уповноважені банки зарахували клієнтам 100% профінансованих сум.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду у Facebook.
«Станом на 21 листопада на пенсійні виплати спрямовано 43 млрд грн, в тому числі 9,3 млрд грн — на виплату пенсій через АТ „Укрпошта“, 33,7 млрд грн — через уповноважені банки», — сказано в повідомленні.
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Відмічається, що уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 20 листопада доставлено 81,8 % профінансованих сум.
У листопаді надано 527 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, в тому числі 21 листопада — 32 тисячі.

Довідка Finance.ua:

  • послуги у Пенсійному фонді України надаються за принципом екстериторіальності, що дозволяє обслуговувати громадян у обраному ними територіальному органі Фонду, тобто не прив’язуючись до прописки (зареєстрованого місця проживання);
  • кожного року зростає стаж, який необхідний для виходу на пенсію за віком. У 2022 році потрібно мати 29 років страхового стажу, тоді як у 2023 — 30 років, а у 2028 — не менше 35 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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