Пенсійний фонд під час війни працює за принципом екстериторіальності: що потрібно знати пенсіонерам — Finance.ua
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Пенсійний фонд під час війни працює за принципом екстериторіальності: що потрібно знати пенсіонерам

Казна та Політика
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Послуги у Пенсійному фонді України надаються за принципом екстериторіальності, що дозволяє обслуговувати громадян у обраному ними територіальному органі Фонду, тобто не прив’язуючись до прописки (зареєстрованого місця проживання).
Незалежно від того, де людина зареєстрована, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України можна звернутися з питань:
— призначення/перерахунок пенсії;
— зміни способу виплати;
— поновлення виплати пенсії;
— переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання;
— консультацій з питань пенсійного законодавства;
— надання інформації з реєстру застрахованих осіб;
— видачі довідок про розмір пенсії, про перебування на обліку;
— видачі пенсійних посвідчень;
— оформлення допомоги на поховання;
— інших послуг.
Особливого значення надання послуг за принципом екстериторіальності набуло в умовах воєнного стану.
Сьогодні громадяни можуть вирішувати пенсійні питання у Фонді, перебуваючи у безпечніших місцях України. Також більшість послуг можна отримати дистанційно в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або за допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд».
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На пенсии
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