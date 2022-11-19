Пенсійний фонд під час війни працює за принципом екстериторіальності: що потрібно знати пенсіонерам — Finance.ua

Пенсійний фонд під час війни працює за принципом екстериторіальності: що потрібно знати пенсіонерам Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Послуги у Пенсійному фонді України надаються за принципом екстериторіальності, що дозволяє обслуговувати громадян у обраному ними територіальному органі Фонду, тобто не прив’язуючись до прописки (зареєстрованого місця проживання).

Незалежно від того, де людина зареєстрована, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України можна звернутися з питань:

— призначення/перерахунок пенсії;

— зміни способу виплати;

— поновлення виплати пенсії;

— переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання;

— консультацій з питань пенсійного законодавства;

— надання інформації з реєстру застрахованих осіб;

— видачі довідок про розмір пенсії, про перебування на обліку;

— видачі пенсійних посвідчень;

— оформлення допомоги на поховання;

— інших послуг.

Особливого значення надання послуг за принципом екстериторіальності набуло в умовах воєнного стану.

Сьогодні громадяни можуть вирішувати пенсійні питання у Фонді, перебуваючи у безпечніших місцях України. Також більшість послуг можна отримати дистанційно в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або за допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд».

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