Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше стажу, ніж сьогодні: як змінились умови — Finance.ua
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Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше стажу, ніж сьогодні: як змінились умови

Особисті фінанси
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Кожного року зростає стаж, який необхідний для виходу на пенсію за віком. Таким чином у 2022 році потрібно мати 29 років страхового стажу, тоді як у 2023 — 30 років, а у 2028 — не менше 35 років, пише news.uaportal.com.
Про це повідомило видання «На пенсії». Тривалість страхового стажу, за яким можна вийти на пенсію у 60 років, зростатиме на один рік до 2028 року.
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Через такі умови не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років. Тому, якщо ви не накопичили необхідну кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років, можна:
  • вийти на пенсію у 63 роки за наявності стажу не менше 20 років;
  • вийти на пенсію у 65 років, якщо страховий стаж складає від 15 до 20 років;
  • при страховому стажу менше за 15 років, українці після 65 років зможуть отримати соціальну допомогу замість пенсії. Проте лише за умови, якщо після 65 років дохід пенсіонера буде меншим за прожитковий мінімум.
Що робити, аби додати страховий стаж:
  • офіційно працевлаштуватися, аби накопичити стаж;
  • добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України;
  • докупити недостатній стаж за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.
Нагадаємо, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, як додати страховий стаж для виходу на пенсію українцям, що втратили роботу через війну.
За матеріалами:
Finance.ua
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