Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році

Особисті фінанси
54
Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році
Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році
23 грудня вводиться в обіг поштова марка «Щедрик. Carol of the Bells», яка є заключною в циклі марок, випущених АТ «Укрпошта» в 2022 році.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрпошта».
«Випуск поштової марки приурочено 100-річчю з моменту презентації музичного твору „Щедрик“ на сцені в Карнегі-холі в Нью-Йорку», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що тираж марки становитиме 200 тис. примірників. Номінал марки — W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).
Придбати поштовий випуск «Щедрик. Carol of the Bells» можна буде, починаючи з 23 грудня, у міських відділеннях Укрпошти, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, до новорічних свят Укрпошта випустила поштову марку «Переможного Нового року!» та підготувала тематичний мерч: різдвяні артлистівки та ялинкові прикраси-магніти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.