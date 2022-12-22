Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році — Finance.ua

Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році Сьогодні 14:32 — Особисті фінанси

Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році

23 грудня вводиться в обіг поштова марка «Щедрик. Carol of the Bells», яка є заключною в циклі марок, випущених АТ «Укрпошта» в 2022 році.

«Випуск поштової марки приурочено 100-річчю з моменту презентації музичного твору „Щедрик“ на сцені в Карнегі-холі в Нью-Йорку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тираж марки становитиме 200 тис. примірників. Номінал марки — W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

Придбати поштовий випуск «Щедрик. Carol of the Bells» можна буде, починаючи з 23 грудня, у міських відділеннях Укрпошти, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти

Нагадаємо, до новорічних свят Укрпошта випустила поштову марку «Переможного Нового року!» та підготувала тематичний мерч: різдвяні артлистівки та ялинкові прикраси-магніти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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