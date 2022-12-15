З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото) — Finance.ua

З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото)
Відсьогодні, 15 грудня, «Укрпошта» відкриває передзамовлення новорічної марки «Переможного Нового року!».
Як повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, автором малюнка, за який проголосували понад 15,5 тис. українців, стала дівчинка з Миколаєва.
«Ескіз марки був допрацьований за вашими порадами. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. Та основний меседж залишається незмінним — війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх», — відмітив він.
Зазначається, що продаж у відділеннях «Укрпошти» розпочнеться 19 грудня. Тираж складає 720 тис. марок.
Передзамовлення новорічного поштового випуску «Переможного Нового року!» можна здійснити в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти».
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