З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото) — Finance.ua

З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото) Сьогодні 12:11 — Фондовий ринок

Відсьогодні, 15 грудня, «Укрпошта» відкриває передзамовлення новорічної марки «Переможного Нового року!».

Як повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський , автором малюнка, за який проголосували понад 15,5 тис. українців, стала дівчинка з Миколаєва.

«Ескіз марки був допрацьований за вашими порадами. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. Та основний меседж залишається незмінним — війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх», — відмітив він.

Зазначається, що продаж у відділеннях «Укрпошти» розпочнеться 19 грудня. Тираж складає 720 тис. марок.

Передзамовлення новорічного поштового випуску «Переможного Нового року!» можна здійснити в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти».

УНІАН За матеріалами:

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