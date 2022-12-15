З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото) — Finance.ua
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З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото)

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Відсьогодні, 15 грудня, «Укрпошта» відкриває передзамовлення новорічної марки «Переможного Нового року!».
Як повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, автором малюнка, за який проголосували понад 15,5 тис. українців, стала дівчинка з Миколаєва.
«Ескіз марки був допрацьований за вашими порадами. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. Та основний меседж залишається незмінним — війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх», — відмітив він.
З 15 грудня "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки (фото)
Зазначається, що продаж у відділеннях «Укрпошти» розпочнеться 19 грудня. Тираж складає 720 тис. марок.
Передзамовлення новорічного поштового випуску «Переможного Нового року!» можна здійснити в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти».
За матеріалами:
УНІАН
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