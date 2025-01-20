День финансов: новые критерии критичности ОПК, раскрытие банковской тайны, восстановление реестров Минюста — Finance.ua

День финансов: новые критерии критичности ОПК, раскрытие банковской тайны, восстановление реестров Минюста Сегодня 17:45

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне начались торжественные мероприятия в связи с инаугурацией Трампа. Трамп примет присягу в качестве 47-го президента США, официально получит полномочия лидера страны и вернется в Белый дом.

Как инаугурация Трампа повлияет на курс валют — рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Также Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп представили свои официальные мемкоины $TRUMP $MELANIA . Как отреагировало криптосообщество на запуск этих мемкоинов — рассказываем здесь

Раскрытие банковской тайны. Национальный банк Национальный банк отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа. В пресс-службе отметили, что стабильность банковской системы зависит от уровня правовой защищенности банковской тайны. Банки в соответствии с положениями законодательства являются гарантами тайны банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.

Также в Нацбанке сообщили , что банковская система Украины успешно выполнила второй этап перехода на новую трехуровневую структуру капитала согласно требованиям ЕС и на 1 января 2025 года сохраняет достаточный запас капитала всех уровней.

Реестры Минюста полностью возобновили работу. В Министерстве юстиции В Министерстве юстиции сообщили , что восстановили инфраструктуру государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. Это значит, что государственные реестры снова готовы работать.

Санкции США. США впервые США впервые ввели санкции против нефтяных танкеров, еще не вышедших в плавание. Шесть судов, строящихся на российской верфи «Звезда», оказались под ограничениями. Этот шаг стал частью усилий Вашингтона по ограничению российского экспорта нефти и усложнению попыток москвы создать собственный танкерный флот.

Критерии критичности ОПК. В Украине В Украине обновили критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. На период мобилизации и военное время бронирование военнообязанных работников возможно в количестве от 50% от общего количества работников на некоторых предприятиях, в учреждениях, организации, а на некоторых — не более 50%.

Официальная безработица в Украине. По По данным НБУ, уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума. В декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, среди которых 75,8 тысячи женщины. Год назад было 96,1 тысячи безработных.

Зарплаты украинских тестировщиков. Как Как свидетельствуют результаты опроса DOU, зарплаты Automation QA всех тайтлов, помимо Junior, снизились за последние полгода. У General QA, напротив, есть рост в зарплатах опытных тестировщиков от Middle до Team Lead.

Новый сервис для компаний и ФЛП. NovaPay NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФЛП — зарплатный проект. Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%. Для подключения компании нужно подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и присоединение к зарплатному проекту.

Напомним, что 20 января — последний день, когда предприниматели должны уплатить налоги и взносы за январь 2025 года, а также позаботиться о едином социальном взносе за IV квартал 2024 года.

Пособие беженцам в Германии. Социальные выплаты в Германии являются поддержкой для украинцев, которые ищут временную защиту в этой стране. Однако получение этого пособия сопровождается Социальные выплаты в Германии являются поддержкой для украинцев, которые ищут временную защиту в этой стране. Однако получение этого пособия сопровождается исполнением определенных обязанностей

Миллионы украинцев оказались за границей, но в большинстве случаев они обязаны оплачивать коммунальные услуги в Украине. Благодаря цифровизации выполнить эту обязанность не сложно — для платежей достаточно иметь смартфон/компьютер с доступом в Интернет и банковскую карту. В новой статье расскажем, как оплатить коммуналку, когда вы находитесь за пределами страны:

Система против вывоза ворованного рф зерна. Министры сельского хозяйства Украины, Британии и Литвы Министры сельского хозяйства Украины, Британии и Литвы подписали обновленный Меморандум о запуске системы Grain Verification Scheme для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий. Система позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку.

Процедура оценки активов неплатежеспособных банков. Фонд госимущества и Фонд гарантирования вкладов Фонд госимущества и Фонд гарантирования вкладов заключили меморандум об усовершенствовании оценки активов неплатежеспособных банков. Будет создана рабочая группа по решению вопросов определения методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур.

ВВП на душу населения. Заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа Заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа заявил , что экономика Украины, несмотря на войну, продолжает восстановительный рост. По показателю ВВП на душу населения превышен довоенный уровень.

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