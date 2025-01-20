В Україні оновили критерії критичності для оборонних підприємств — Finance.ua

В Україні оновили критерії критичності для оборонних підприємств Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

В Україні оновили критерії критичності для оборонних підприємств

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Оновлені критерії визначають, які підприємства можуть отримати можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

«Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та здійснює аналіз поданих підприємством, установою і організацією документів на предмет відповідності цим критеріям», — додали в міністерстві.

Зазначається, що на період мобілізації та на воєнний час бронювання військовозобов’язаних працівників можливо у кількості від 50% від загальної кількості працівників підприємства, установи, організації (Варіант 1) та не більше 50% (Варіант 2).

Нові критерії дозволяють підприємствам, установам і організаціям, що відповідають цим вимогам, бронювати своїх працівників на період мобілізації. Це спрямовано на підтримку стабільного функціонування оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та космічної діяльності в умовах воєнного стану.

Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності

Тут йдеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин.

Мають відповідати одному з трьох критеріїв:

перебування підприємства, установи і організації у процесі виконання (тобто договір має бути чинним, не виконаним за основними зобов’язаннями, або виконаним частково):

1). державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони, або залучення підприємства на підставі договорів до виконання такого державного контракту (договору);

2). договору щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин;

3). договору щодо виконання робіт оборонного призначення, укладеного із підприємством (установою, організацією), включеним до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), яке є головним виконавцем завдань або заходів, передбачених державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення повинен становити понад 50% від загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період.

отримання підприємством, установою, організацією фінансової державної підтримки у вигляді грантів;

здійснення підприємством, установою, організацією функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності таких підприємств, установ і організацій.

Варіант 2. До 50% військовозобов’язаних працівників (включно)

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

Підприємства мають відповідати трьом з шести критеріїв:

перебування підприємства, установи, організації у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони;

залучення підприємства, установи, організації на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання державного контракту (договору), укладеного з державним замовником у сфері оборони;

включення підприємства, установи, організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

участь підприємства, установи, організації у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

участь підприємства, установи, організації у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

здійснення підприємством, установою, організацією промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу для виготовлення товарів оборонного призначення.

Як подати документи

Виконавцям державних контрактів необхідно:

Підготувати інформацію про чинні контракти (з реквізитами та термінами). Погодити відомості з державним замовником. Подати лист-звернення до Мінстратегпрому із зазначенням коду ЄДРПОУ; юридичної адреси; контактних даних керівника. Додати фінансову звітність за останній звітний період.

Співвиконавцям держконтрактів необхідно:

Отримати погодження від головного виконавця контракту. Звернутися до Мінстратегпрому з відповідною документацією.

Підприємствам інших стратегічних сфер необхідно:

Визначити критерії, яким відповідає підприємство. Підготувати відомості та погодити їх із державним замовником чи підприємствами оборонної галузі. Подати звернення до Мінстратегпрому з доданими документами, що підтверджують відповідність обраним критеріям.

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