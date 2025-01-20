Україна, Велика Британія і Литва запустять систему для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна — Finance.ua
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Україна, Велика Британія і Литва запустять систему для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна

Казна та Політика
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Україна, Велика Британія і Литва запустять систему для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна
Україна, Велика Британія і Литва запустять систему для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна
Аграрні міністри України, Великої Британії та Литви в межах Берлінської конференції міністрів сільського господарства підписали оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій.
Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.
«Це перший крок на рівні міністрів у межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років. Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться в Литві — у порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції», — написав він у Телеграмі.
Міністр зазначив, що ця система передбачає прозорий контроль над зерном: GVS дасть змогу ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування. Водночас інноваційна база даних від Великої Британії — передові технології визначення місця вирощування — допоможуть захистити інтереси українських фермерів та прозорість ринку.
«Ця співпраця є прикладом того, як Україна, Велика Британія та Литва разом створюють нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, що вплинуть на майбутнє продовольчої безпеки всього світу», — акцентував Коваль і подякував партнерам за довіру та підтримку.
Міністр агрополітики наголосив, що Україна буде йти до перемоги не тільки на полі бою, а й у захисті наших ресурсів і прав.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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