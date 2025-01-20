Причини, через які можуть зменшити розмір допомоги в Німеччині (як запобігти) — Finance.ua

Причини, через які можуть зменшити розмір допомоги в Німеччині (як запобігти) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Причини, через які можуть зменшити розмір допомоги в Німеччині (як запобігти)

В 2025 році Німеччина продовжує приймати українських біженців, які шукають захисту через війну. Про це пише ukrainianingermany.de. Наразі виплати в Німеччині становлять:

563 євро — для самотніх осіб, одиноких батьків або повнолітніх із неповнолітніми партнерами.

506 євро — для дорослих партнерів у парі;

451 євро — для молоді від 15 до 24 років, яка проживає окремо без гарантій Jobcenter;

471 євро — для дітей віком від 14 до 17 років;

390 євро — для дітей від 6 до 13 років;

357 євро — для дітей до 6 років.

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Ці виплати покривають базові витрати на проживання, харчування та інші потреби. Проте, щоб зберегти право на підтримку, необхідно виконувати певні умови.

Чому допомогу можуть зменшити

Законодавство Німеччини передбачає низку обов’язків для отримувачів соціальної допомоги. Порушення цих вимог може стати причиною зменшення розміру виплат.

1. Відмова від курсів інтеграції або роботи

Якщо людина відмовляється від:

участі в інтеграційних курсах;

прийняття запропонованої роботи;

участі в семінарах чи програмах, що сприяють працевлаштуванню,

розмір виплат може бути скорочено:

на 10% за перше порушення;

на 20% за друге;

на 30% за третє.

Кожне наступне скорочення діє протягом 1−3 місяців залежно від кількості порушень.

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2. Повторна відмова від роботи

Якщо протягом року людина вдруге відмовляється від запропонованої роботи або навчання, виплати можуть бути скорочені на строк до 2 місяців. Проте, якщо між порушеннями минув рік, попередні скорочення не враховуються.

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Що вважається підходящою роботою?

Поняття «підходяща робота» в Німеччині охоплює всі види зайнятості, які людина фізично та психологічно може виконувати. Однак є винятки:

робота неприйнятна, якщо вона може нашкодити фізичному чи психічному стану особи;

робота не повинна перешкоджати догляду за дитиною, якщо немає інших можливостей організувати цей догляд;

догляд за хворими родичами також може бути підставою для відмови від роботи.

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Як запобігти скороченню виплат

Щоб зберегти право на отримання повного розміру Bürgergeld, дотримуйтеся кількох простих правил:

Відвідуйте інтеграційні курси — це не лише вимога, але й можливість опанувати мову та швидше адаптуватися до життя в Німеччині. Не ігноруйте пропозиції роботи — у разі виникнення труднощів, обговорюйте це з представниками Jobcenter. Повідомляйте про зміни — якщо ви знайшли роботу, змінили місце проживання або сімейний стан, одразу інформуйте Jobcenter.

Соціальні виплати в Німеччині є значною підтримкою для українців, які шукають тимчасовий захист у цій країні. Проте отримання цієї допомоги супроводжується виконанням певних обов’язків.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що 2025 році в Німеччині через низку причин, таких як технологічний прогрес, старіння населення та перехід до екологічно чистих джерел енергії, формується потреба в спеціалістах певних галузей.

Німеччина пропонує безліч можливостей для підприємців, і у 2025 році українці можуть скористатися цими перевагами для відкриття власної справи. Правильний вибір напрямку бізнесу є вирішальним для успішного старту.

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