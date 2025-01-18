Які землі Німеччини приймають українців у 2025 році — Finance.ua

Які землі Німеччини приймають українців у 2025 році Сьогодні 15:48 — Особисті фінанси

Які землі Німеччини приймають українців у 2025 році

У Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

Отже, в 2025 році Німеччина продовжує приймати українських біженців, які шукають захисту через війну. Кожна федеральна земля має свої особливості в організації прийому, тому важливо заздалегідь дізнатися про нюанси розміщення. Про це пише ukrainianingermany.de

Важливі рекомендації для українців-біженців:

Заздалегідь уточнюйте місця — через високе навантаження табори можуть бути переповнені. Розміщення з тваринами — якщо ви подорожуєте з улюбленцем, уточніть умови розміщення. Оформлення статусу — для легального перебування необхідно отримати тимчасовий захист. Це також відкриває доступ до соціальної та медичної допомоги.

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Ситуація з житлом у Німеччині залишається напруженою. Часто біженців розміщують у тимчасових приміщеннях — спортивних залах, контейнерах чи гуртожитках. Умови мінімальні, а табори розташовані далеко від великих міст, що може ускладнювати доступ до інфраструктури.

На що українцям варто звернути увагу:

домашні тварини — у багатьох таборах заборонено перебування з домашніми улюбленцями, або це дозволено лише для невеликих тварин;

— у багатьох таборах заборонено перебування з домашніми улюбленцями, або це дозволено лише для невеликих тварин; час реєстрації — табори працюють цілодобово, але через великий потік людей реєстрація може затягнутися.

Адреси таборів для біженців з України у Німеччині

Табори для біженців з України в Баден-Вюртемберзі

Karlsruhe

Адреса: Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe.

Особливості: приймають осіб, які прибувають власним авто. Заборонено розміщення з великими тваринами.

Ellwangen

Адреса: Georg-Elser-Str. 2, 73 479 Ellwangen.

Часто перенаправляє біженців до інших федеральних земель.

Freiburg

Адреса: Müllheimer Str. 7, 79 115 Freiburg.

Особливості: не приймають осіб із серйозними медичними потребами.

Табори для біженців з України в Баварії

München

Адреса: Dachauer Str. 122a, 80 637 München.

Проблеми з розміщенням домашніх тварин. У багатьох випадках їх вимагають віддати до притулку.

Regensburg

Адреса: Zeißstraße 1, 93 053 Regensburg.

Розподіляють переселенців переважно в сільській місцевості.

Bamberg

Адреса: Erlenweg 4, 96 050 Bamberg.

Розміщення з тваринами не допускається.

Табори для біженців з України в Берліні

Tegel (старий аеропорт):

Логістика добре організована для тих, хто прибуває на авто або громадським транспортом. Інформацію про маршрути до табору можна знайти на сервісних порталах.

Табори для біженців з України в Гессені

Gießen

Адреса: Rödgener Straße 59−61, 35 394 Gießen.

Переважно переселяють до Баварії. Оптимальний час прибуття — до 20:00 у будні.

Табори для біженців з України в Північному Рейн-Вестфалії

Bochum

Адреса: Gersteinring 50, 44 791 Bochum.

Єдиний пункт прийому у цьому регіоні.

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Табори для біженців з України в Шлезвиг-Гольштейні

Neumünster

Адреса: Haart 148, 2359 Neumünster.

Часто перенаправляють до інших пунктів.

Boostedt

Адреса: Von-dem-Borne-Straße, 24 598 Boostedt.

Приймають зі свійськими тваринами, але можуть виникнути труднощі через подальший розподіл.

Довідка Finance.ua:

У Німеччині змінюють умови виплат соцдопомоги безробітним. Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld («гроші для громадян»). Зміни ще має розглянути німецький парламент (Бундестаг). Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Ми розповідали, які санкції можуть накладатися на українців, що не дотримуються правил отримання цих виплат.

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