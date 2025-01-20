NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — Finance.ua

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NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів

Фінтех і Картки
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NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів
NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів
NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт.
Про це повідомила компанія в коментарі для Finance.ua.

Як це діє

Зарплата перераховується без комісії, тоді як в інших банках це може коштувати до 0,5%.
Формування реєстру займає всього кілька хвилин, а процес повністю автоматизований.

Як підключитися

Для підключення компанії потрібно подати мінімальний пакет документів: заяву про відкриття рахунку та на приєднання до зарплатного проєкту.
Співробітникам також не потрібно жодних паперових заяв, варто лише подати заявку для роботодавця через мобільний застосунок NovaPay та надіслати її бухгалтеру будь-яким зручним способом.
Переваги отримання заробітної плати на картку NovaPay:
  • безкоштовні віртуальні та фізичні картки;
  • вигідні тарифи, адже всі перекази — без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн);
  • зняття готівки без комісії у відділеннях Нової пошти або будь-якому банкоматі (до 50 000 грн);
  • 20% знижки на послуги Нової пошти та комісію з післяплати при оплаті через застосунок NovaPay (на 6 посилок щомісяця, максимальна сума вигоди на одну посилку — 50 грн);
  • доступ до послуг у застосунку NovaPay: купівля корпоративних облігацій, можливість оформлення розстрочки, Кейс для зборів і накопичень, а також безліч зручних функцій, які полегшують фінансову рутину.
Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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