Сплата податків: що потрібно встигнути до 20 січня — Finance.ua

Сплата податків: що потрібно встигнути до 20 січня Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Сплата податків: що потрібно встигнути до 20 січня

20 січня — останній день, коли підприємці мають сплатити податки та внески за січень 2025 року, а також подбати про єдиний соціальний внесок за IV квартал 2024 року.

Про це нагадує 24 Канал.

Несвоєчасна сплата податків може призвести до штрафних санкцій. Для підприємців, які хочуть зберегти свій страховий стаж, добровільна сплата ЄСВ залишається актуальним рішенням.

Єдиний податок за січень 2025 року:

ФОП 1-ї групи: 302,80 гривень;

ФОП 2-ї групи: 1600 гривень.

Військовий збір за січень:

ФОП 1-ї та 2-ї групи: 800 гривень.

Від сплати єдиного податку та військового збору звільнені підприємці, які мобілізовані до Збройних сил України. А також ті, що зареєстровані на територіях ведення бойових дій.

ЄСВ за IV квартал 2024 року:

сума до сплати: 5280 гривень.

Хоча сплата ЄСВ за IV квартал все ще є добровільною, підприємцям варто пам’ятати, що без цього внеску страховий стаж не нараховується. Це може вплинути на розрахунок майбутньої пенсії.

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