День финансов: новые цены на оформление документов, правила бронирования работников, спрос на валюту в сентябре — Finance.ua

День финансов: новые цены на оформление документов, правила бронирования работников, спрос на валюту в сентябре Сегодня 17:45

В понедельник, 7 октября, речь шла о новых нормах по бронированию от мобилизации и обновленной стоимости услуг в ГП «Документ».

Цены на оформление паспорта. С 7 октября 2024 года С 7 октября 2024 года меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины. Так, тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит: оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн, оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн, обмен водительского удостоверения — 950 грн.

Новая норма по бронированию от мобилизации. Кабмин Кабмин обновил правила бронирования работников. Согласно новому постановлению правительства госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных.

Кстати, депутаты предлагают разрешить призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив не 17 тыс. гривен штрафа, а 8,5 тыс. гривен.

Санкции против ряда людей и компаний. Владимир Зеленский Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в санкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. Ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Спрос на валюту в сентябре. По По данным НБУ, в сентябре обменный курс гривны колебался в обоих направлениях под действием рыночных факторов. Поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке.

По состоянию на 1 октября 2024 года международные резервы Украины составили $38 898,6 млн. В сентябре они снизились на 8,1%. Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговых выплат страны в иностранной валюте.

Рост реальных зарплат. По По данным того же Нацбанка, хотя в Украине и наблюдается быстрый рост номинальных зарплат, однако реальные доходы граждан растут значительно медленнее из-за высокого уровня инфляции.

В то же время, по данным опроса Международной организации по миграции, 60% переселенцев более половины дохода своей семьи тратят на аренду жилья. В среднем это 8500 гривен с коммунальными услугами. Средний доход опрошенных переселенцев составляет 13 561 гривну.

Украинский финансовый сектор считается одним из самых удобных, технологичных и конкурентных в Европе. Оставляет ли это место для создания новых интересных проектов? Finance.ua разбирался на примере создания платежного сервиса FinPay:

Важность повышения налогов. В Министерстве финансов В Министерстве финансов отмечают , что все налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, но даже их не хватает. Поэтому для обеспечения финансирования обороны в 2024—2025 годах необходимо принять изменения в Налоговый кодекс во втором чтении.

Из своей стороны, совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк заявил, что в Украине должны отказаться от идеи налогообложения посылок из-за границы стоимостью менее 150 евро, поскольку это приведет к неоправданному повышению расходов государства на таможенно-налоговые процедуры и логистическому коллапсу.

Запуск «инвестнянь». Кабмин Кабмин одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров. Государственную поддержку получат ООО «Астарта-Киев» и ООО «Буковель».

Отметим, что в первой половине 2024 года в Украину зашли почти $3 млрд прямых иностранных инвестиций. В то же время, Украина остается существенно недоинвестированной.

Война заставила украинцев переосмыслить свое отношение к инвестициям. Ранее недвижимость в Украине считалась надежным активом, но сейчас ситуация изменилась. Поэтому среди инвесторов все популярнее становятся инвестиции в зарубежную недвижимость. Инвестирование вне родной страны открывает новые перспективы, но также связано с определенными рисками. В новой статье рассмотрим основные шаги, которые помогут сделать обдуманные и выгодные инвестиции в недвижимость за рубежом:

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