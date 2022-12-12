День финансов: новая услуга в «Дії», тарифы на свет для бизнеса, депозитные ставки банков — Finance.ua

День финансов: новая услуга в «Дії», тарифы на свет для бизнеса, депозитные ставки банков Сегодня 17:50

В понедельник, 12 декабря Глава «Укрэнерго» сообщил, будет ли рост тарифа на свет для бизнеса и на какие сферы для инвестиций обратить внимание:

Тарифы. Сейчас ни о каком Сейчас ни о каком увеличении стоимости электроэнергии для бизнеса вдвое вообще нет речи. На сегодняшний день конечная цена для большинства украинских предприятий колеблется в пределах 5-6 гривен за киловатт-час, сказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Блэкаут в Украине в Украине возможен , но есть нюансы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому каналу ARD. Вариант полного блэкаута достаточно реалистичен, однако нестабильная ситуация не будет толкать украинцев покинуть страну.

Президент Зеленский назвал регионы с очень сложной ситуацией с энергоснабжением.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после восьми волн российских ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Таким образом, в украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности.

Также в правительстве рассказали, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.

Ситуация с электричеством в Киеве. Ситуация с отключениями электроэнергии в Киеве Ситуация с отключениями электроэнергии в Киеве остается сложной, однако восстановление продолжается. Киевская городская военная администрация отмечает, что в столице продолжаются восстановительные работы, но они осложнены погодными условиями.

Падение экономики Украины замедлилось. Государственная служба статистики Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в ІІІ квартале 2022 года. Экономика упала на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Новая услуга в «Дії». Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дії» в скором времени Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в «Дії» в скором времени появится новая услуга. Как он отметил, это один из самых популярных документов для ФЛП.

Депозитные ставки банков. После того как НБУ резко повысил учетную ставку (с 10% до 25%), доходность по депозитам в гривне с начала июня почти удвоилась. Кто из банков менял депозитные ставки После того как НБУ резко повысил учетную ставку (с 10% до 25%), доходность по депозитам в гривне с начала июня почти удвоилась. Кто из банков менял депозитные ставки , читайте здесь.

На какие сферы для инвестиций обратить внимание. Если брать за основу для собственного инвестирования рынки, которые «Жить на проценты» . Если брать за основу для собственного инвестирования рынки, которые находятся накануне взрывного роста, можно выиграть. Об этом рассказал д.э.н., профессор, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач на состоявшейся 10 декабря в Киеве конференции

Как ІТ-индустрия развивает другие отрасли экономики в 2022 году. По итогам десяти месяцев 2022 года ІТ-отрасль По итогам десяти месяцев 2022 года ІТ-отрасль принесла в экономику Украины 6 млрд долларов США экспортной выручки и достигла 10% роста по сравнению с предыдущим годом.

Заграница:

Глава Минфина США сообщила, сколько будет продолжаться поддержка Украины. Американское правительство продолжит финансовую поддержку Украины на фоне разрушительной российской агрессии против страны.

В ЕС появится представитель для контроля соблюдения санкций. Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который должен будет контролировать строгое исполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией.

появится представитель для контроля соблюдения санкций. Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который должен будет контролировать строгое исполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией. Новая Зеландия ввела санкции против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение на территорию Украины, и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями.



Совет ЕС согласовал увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием, на 2 млрд евро. Общее увеличение общего финансового потолка Европейского фонда мира к 2027 году составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

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