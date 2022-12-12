В Україні після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі ТЕС і ГЕС — Шмигаль — Finance.ua

В Україні після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі ТЕС і ГЕС — Шмигаль Сьогодні 16:44 — Енергетика

Після восьми хвиль російських ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.

Таким чином в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії», — наголосив голова уряду.

Він зазначив, що Кабмін доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

Прем’єр-міністр також розповів про підтримку регіонів, зазначивши, що загалом на їх відбудову уряд виділив вже понад 5 млрд гривень. Зокрема, 100 мільйонів гривень було спрямовано на відбудову системи теплопостачання в Кременчуці; ще 50 млн грн підуть Сумщині на відбудову зруйнованої інфраструктури.

«Також продовжуємо підготовку регіонів до зими. Понад 480 куб. м дров буде передано від „Укрзалізниці“ до Харківської ОВА для подальшої роздачі мешканцям регіону. 600 мобільних металевих печей передаємо на Донеччину. Там, де немає зараз централізованого опалення, вони стануть основним засобом обігріву», — зазначив Шмигаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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