Ситуація з електрикою у Києві складна: погода відновленню не сприяє — Finance.ua
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Ситуація з електрикою у Києві складна: погода відновленню не сприяє

Енергетика
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Ситуація з відключеннями електроенергії у Києві залишається складною, проте відновлення триває.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що у столиці тривають відновлювані роботи, але вони ускладнені погодними умовами.
При цьому тепло та водопостачання у Києві працюють у звичайному режимі.
Київ засипає снігом, водіїв просили не виїжджати без потреби.
Раніше повідомлялося, що у Києві зменшили проміжки відключень електроенергії.
Окрім того, 9 грудня, у столиці почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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