Глава Мінфіну США повідомила, скільки триватиме підтримка України — Finance.ua

Глава Мінфіну США повідомила, скільки триватиме підтримка України Сьогодні 12:00

Американський уряд продовжить фінансову підтримку України на тлі руйнівної російської агресії проти країни.

Про це в інтерв’ю програмі «60 Minutes» на американському телеканалі CBS News завила міністр фінансів США Дженнет Єллен.

«Стільки, скільки буде потрібно», — відповіла вона на питання, як довго може тривати фінансова підтримка України.

Єллен також розповіла, чому країни Заходу запровадили «граничну» ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за баррель.

«Перша мета — обмежити доходи, які отримує росія. І ми хочемо переконатися, що вони не отримають надприбуток. Але друга мета стосується американців і країн у всьому світі, а саме, ми хочемо, щоб російська нафта надходила, тому що росія є значним постачальником нафти на ринки. Отже, це дві наші цілі: скоротити доходи росії, ускладнити їм фінансування війни, утримувати світові ціни в помірному діапазоні та уникати їхніх стрибків», — зазначила міністр.

За словами заступника Єллен Воллі Адейемо, нині провідні російські виробники танків припинили свою діяльність і оголосили це публічно, оскільки не можуть отримати необхідне обладнання.

Президент США Джо Байден у телефонні розмові у ніч на 12 грудня з українським главою держави Володимиром Зеленським заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу на тлі російської агресії проти країни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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