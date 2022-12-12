Зеленський назвав регіони з дуже складною ситуацією з енергопостачанням — Finance.ua
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Зеленський назвав регіони з дуже складною ситуацією з енергопостачанням

Енергетика
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Одеський регіон залишається серед тих областей, де найбільше відключень електроенергії.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у його офіційному Telegram-каналі. Він зазначив, що наразі тривають відновлювальні роботи на півдні країни.
«Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон усе ще серед тих областей, де найбільше відключень», — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що ситуація залишається дуже складною в Києві і області, на Львівщині, Вінниччині, в Тернополі і області, в Чернівцях і області, на Закарпатті, Сумщині, Дніпропетровщині.
За матеріалами:
УНІАН
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