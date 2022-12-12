В ЄС з'явиться представник для контролю за дотриманням санкцій - FT — Finance.ua

В ЄС з'явиться представник для контролю за дотриманням санкцій - FT
Євросоюз планує створити нову посаду представника з санкцій, який повинен буде контролювати суворе виконання країнами запроваджених обмежень, у тому числі Туреччиною.
Як повідомляє Financial Times, зайняти цю посаду з січня 2023 року запропоновано колишньому послу ЄС у США Девіду О’Саллівану.
Його хочуть наділити повноваженнями очолити зусилля Європейської Комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій в усьому світі.
Очікується, що рішення про призначення буде прийнято Єврокомісією у вівторок, 13 грудня.
Серед країн, що знаходяться в центрі уваги ЄС — Туреччина, яка відмовилася приєднуватися до санкцій проти росії.
США і ЄС, зокрема, вимагають від Анкари вжити заходів щодо поставок заборонених товарів трейдерами, які намагаються обійти жорсткий експортний контроль над промисловою і оборонною продукцією, введений проти росії.
Серед інших країн у центрі уваги — Сербія і Об’єднані Арабські Емірати, повідомив високопоставлений чиновник ЄС.
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