Як змінились депозитні ставки банків: хто платить найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились депозитні ставки банків: хто платить найбільше (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Згідно з оглядом НБУ банківського сектору за листопад, червневе підвищення облікової ставки збільшило вартість рефінансу для банків, що стимулювало фінустанови заміщувати його депозитами.

Втім, населення не надто охоче оформлює вклади у банках. Причина — не тільки зменшення вільних коштів на руках у громадян, а й занизька дохідність вкладів, порівнюючи з інфляцією.

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Після того, як НБУ різко підвищив облікову ставку (з 10% до 25%), дохідність за депозитами у гривні з початку червня майже подвоїлася. Але в абсолютному вимірі це збільшення становило близько 5 в.п., тоді як крок підвищення облікової ставки склав 15 в.п.

Богдан Данилишин каже, що гривневі депозити населення за час війни зросли на 28%. Але приріст спостерігається лише в частині вкладів до запитання: +47%, що переважно зумовлено значними виплатами грошового забезпечення військовим.

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Припинення зростання ставок НБУ пояснює великим запасом ліквідності у банків. Водночас, регулятор додає, що ліквідність у секторі розподілена нерівномірно. Вершки в цій ситуації знімають держбанки, які здебільшого зараз і обслуговують рахунки військових. Вони не мають потреби у залученні додаткового ресурсу, а тому не підвищуватимуть дохідність депозитів. Не робитимуть цього і банки з іноземним капіталом, які також не мають дефіциту ліквідності.

Але для більшості населення це не є драматичним.

«Ринок депозитів відіграє малопомітну роль у споживчих настроях українців. Депозити населення становлять лише близько 20% від їх довоєнних річних споживчих витрат. Причини такої ситуації — низький рівень доходів і заощаджень населення, високий рівень безробіття та недовіра населення до банківської системи», — пояснює Богдан Данилишин.

Хто з банків змінював депозитні ставки

Найбільше підвищення зробив Приватбанк . Він на 3 в.п. підвищив ставку в гривні на річні вклади, і по 2,5 в.п. додав на всі інші строкові вклади. Втім, навіть після цього підвищення рівень гривневих ставок банку залишається меншим, ніж у багатьох інших учасників огляду. Так, річні ставки сягли лише 9% річних, 8% річних банк платить за вкладами на 6 та 9 міс, ставка на 3 міс складає лише 7% річних.

. Він на 3 в.п. підвищив ставку в гривні на річні вклади, і по 2,5 в.п. додав на всі інші строкові вклади. Втім, навіть після цього підвищення рівень гривневих ставок банку залишається меншим, ніж у багатьох інших учасників огляду. Так, річні ставки сягли лише 9% річних, 8% річних банк платить за вкладами на 6 та 9 міс, ставка на 3 міс складає лише 7% річних. Альфа Банк, який змінив назву на Сенс Банк , також підвищив депозитні ставки в гривні, додавши до всіх строкових депозитів по 1 в.п. За вкладами на 9 та 12 міс банк сплачує 17% річних, на 6 міс — 16% річних, на 3 міс — 15% річних.

, також підвищив депозитні ставки в гривні, додавши до всіх строкових депозитів по 1 в.п. За вкладами на 9 та 12 міс банк сплачує 17% річних, на 6 міс — 16% річних, на 3 міс — 15% річних. МТБ Банк переглянув ставки на вклади в усіх валютах. В гривні банк найбільше підвищив відсотки на вклади терміном 3 (на 1,3 в.п.) та 6 міс. (на 1,5 в.п.) — до 13,3% та 14,5% річних відповідно. Найменше додав до вкладів на 9 (0,6 в.п. — до 14,1% річних) та 12 міс. (на 0,5 в.п. — до 14,2% річних). У доларі МТБ Банк довів річну ставку до 1,1% річних, по 0,2 в.п. додав до вкладів на 3 та 6 міс, та залишив без змін вклади на 9 міс. В євро також збільшував ставки на всі строкові вклади, окрім вкладів на 9 міс — тут відбулось зменшення на 0,1 в.п. — до 0,8% річних.

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