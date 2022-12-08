Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:14 — Кредит&Депозит

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків.

Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

Інфляція надалі зростає, але дещо повільніше, ніж прогнозував Національний банк.

Зростання споживчих цін в Україні, за підсумками жовтня, пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала, але нижчими темпами, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі.

Основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що насамперед впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції.

Так, посилення російських терактів проти критичної інфраструктури України, зокрема об’єктів енергетики, ускладнює економічну активність у різних секторах — від металургії до харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг. Зокрема, в останні місяці суттєво зросли витрати підприємств на підтримку безперебійної роботи в умовах періодичних відключень електроенергії. До того ж її дефіцит призводить до скорочення виробництва і, відповідно, пропозиції товарів. Зростання попиту населення на паливо в умовах регулярних відключень створює додатковий тиск на вартість енергоносіїв.

Усі ці чинники спричиняють подорожчання широкого спектра товарів і послуг, а за окремими позиціями — суттєве зростання цін.

У разі реалізації проінфляційних ризиків НБУ готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Довідка Finance.ua:

у вересні Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, вважаючи такий рівень достатнім для утримання курсу гривні та інфляції;

20 жовтня правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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