Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Вчора 14:27 — Кредит&Депозит

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це свідчить повідомлення на сайті НБУ.

«Курсова стабільність, підтримана цим рівнем облікової ставки і додатковими заходами Національного банку України, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів. Інфляція в умовах війни очікувано зростає, але залишається керованою», — сказано в повідомленні.

Споживча інфляція в Україні становила до 24,6% р/р у вересні, а базова інфляція перевищила 20% р/р. За попередніми оцінками Національного банку, прискорення інфляції триває й у жовтні.

Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України.

Серед них: порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення витрат бізнесу. Ще одним проінфляційним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США. Подальше зростання інфляції у світі теж позначалося на цінах в Україні.

Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз Національного банку. Фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування стримували зростання цін. Планове зменшення обсягів монетизації бюджету, а також додаткові заходи Національного банку з калібрування валютних обмежень сприяли зниженню тиску на валютному ринку і відповідно стримували погіршення очікувань.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк у липні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і оприлюднив макроекономічний прогноз. За базовим сценарієм, облікова ставка збережеться на такому рівні щонайменше до ІІ кварталу 2024 року;

інфляція у серпні, за оцінками НБУ, прискорилась до близько 23% з 22,2% місяць тому, але ціни зростали повільніше за очікування. Стримуючі фактори: більш швидке зниження вартості пального внаслідок подешевшання нафти на світових ринках та налагодженню логістики, менші темпи зростання цін на овочі завдяки сезонному збільшенню пропозиції.

у вересні Національний банк вдруге поспіль зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, вважаючи такий рівень достатнім для утримання курсу гривні та інфляції.

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