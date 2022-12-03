Кредит під час війни: як оформити — Finance.ua

Кредит під час війни: як оформити Сьогодні 08:26 — Кредит&Депозит

Банки розуміють потребу та мають адекватні пропозиції відповідно до ринкової ситуації, але для людей, які втратили роботу й не мають накопичень, умови все ще складні.

На цей момент в Україні найбільш затребуваними є два види кредитування: споживче та кредити під рефінансування. Про це розповів UBR.ua аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.

«У другій половині 2022 року в Україні популярними є два види кредитування: споживче та кредит під рефінансування. Банки розуміють потребу та мають адекватні пропозиції відповідно до ринкової ситуації, але для населення, яке втратило роботу , у якого немає накопичень, яке не має засобів для існування та можливості отримати нове джерело фінансування, умови все ще є складними», — розповів аналітик.

За його словами, кредит під рефінансування, який дозволить знизити витрати на обслуговування кредитів в інших банках, збільшить загальний термін виплат, але дає змогу зменшити розмір щомісячного платежу. Це дозволяє об’єднати кілька кредитів за ставкою 11-12,5%. Але нададуть такий кредит не всім.

По-перше, необхідно вкладатися в умови банку про те, що це рефінансування іпотеки, сума кредиту є меншою за 50% поточної ринкової вартості іпотеки, а видають кредит не більш ніж на 5-7 років. По-друге, виходить, що кредити давати готові, але лише для тих, хто вже пройшов жорсткий відбір щодо видачі кредиту, а потім, ймовірно, буде готовий віддати свою нерухомість", — вважає Максим Орищак.

Причиною таких припущень є те, що під такий кредит обов’язково просять надати документ, що в об’єкті нерухомості ніхто не зареєстрований, а також довідку про реєстрацію малолітніх та неповнолітніх дітей власників за наявності житлового приміщення з одним із батьків або опікуном за адресою, що відрізняється від адреси предмета іпотеки.

Читайте також: Що відбувається з ринком кредитування під час війни

«Тобто банки готові допомагати та фінансувати, але розуміють потенціал погіршення економічної ситуації в країні та готуються повертати іпотечні кредити квадратними метрами», — констатує аналітик.

Щодо споживчих кредитів, популярних з огляду на потреби населення, то їх видають, але дедалі частіше це не банки, а кредитні організації. У банківського сектора знижується рівень довіри до споживачів, оскільки з погляду ризиків нові позики лише зумовлять посилення боргової ями і рівень неповоротних кредитів ставатиме дедалі вищим.

«Кредитні організації готові позичати гроші, але часом у разі переплати доведеться сплачувати штрафи по 2,5% на добу, що є схожим з системою ломбардів. У чому плюс співпраці з позичальниками на даний момент — авторизація клієнта здійснюється за допомогою офіційної перевіреної системи перевірки особи „Дія“. Тобто є надія, що буде менше неповернень», — вважає експерт.

Водночас він зазначає, що з огляду на тенденцію зростання пропозиції з боку мікрофінансових організацій (МФО) необхідно розуміти, що краще намагатися обходитися без кредитів якомога довше.

До речі, 10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора «Жити на відсотки». За промо-кодом FinanceGV додаткова знижка 10%.

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.