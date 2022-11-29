Що відбувається з ринком кредитування під час війни — Finance.ua

Що відбувається з ринком кредитування під час війни Сьогодні 10:15 — Кредит&Депозит

Що відбувається з ринком кредитування під час війни

За підтримки компанії Мastercard редакція Finance.ua ділиться цікавими новинами та інсайтами із виступів експертів на конференції FinTech 2022.

Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ) провело дослідження на основі власних даних, щоб з’ясувати, що відбувається з ринком кредитування після початку повномасштабної війни.

Результати дослідження презентував під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, заступник голови правління ПВБКІ Василь Глазунов.

Динаміка запитів до бюро

Динаміка вивчалася в двох розрізах — банки та фінансові компанії. Падіння кредитування в перші місяці після вторгнення російських окупантів було катастрофічним, кількість запитів наближалася до нуля.

Тут й надалі використаний по вертикальній осі логарифмічний масштаб

«Починаючи з березня, фактично з моменту повномасштабного вторгнення, попит на кредити зменшився більш ніж у 150 разів. Це стосується як банків, так і фінансових компаній. Вже у квітні показники банків почали зростати. У червні ситуація ще покращилась і динаміка зростання показників кредитування споживачів банками та фінкомпаніями майже вирівнялася», — розповів Василь Глазунов.

Якщо говорити про банки в розрізі банківських груп, то іноземні компанії в березні майже повністю зупинили кредитування, у той час, як державні банки змогли зберегти більш стабільну ситуацію.

«Ми це пов’язуємо з тим, що державні банки у березні та квітні брали активну участь у фінансуванні сільського господарства, тому масштаб зменшень був не таким катастрофічним. Іноземні банки почали активніше кредитувати клієнтів з квітня, але все одно рівень лишався дуже низький у порівнянні з довоєнними показниками. Коли у квітні 2020 року був перший локдаун, і попит на кредити зменшився майже вдвічі, ми вважали, що це катастрофа, але враховуючи падіння зараз, тоді була не катастрофа», — пояснив Глазунов.

Попит на кредити знову почав зменшуватися в жовтні — відразу після перших руйнувань критичної інфраструктури. Згідно з попередніми даними аналізу за першу половину листопада, ця тенденція зберігається і досі. Очікується подальше зменшення об’ємів кредитування.

Загальний обсяг виданих кредитів

«Цікава тенденція: у березні, звісно, зменшилося все, але карткові кредити зменшилися найменше. Ми пояснюємо це тим, що в березні та частково у квітні, відбулася масова міграція населення із зони бойових дій у безпечніші регіони й за кордон. Люди, які виїжджали за межі країни, розуміли, що їм необхідна якась фінансова комунікація з країною, тому масово замовляли випуск банківських карток. Фінансові ж компанії у березні просто зупинили свою діяльність», — зазначив Василь Глазунов.

За словами заступника голови правління ПВБКІ, ще один цікавий факт — фінансові компанії у жовтні, коли почалися руйнування критичної інфраструктури, майже не зменшили темпи кредитування на відміну від банків.

У розрізі банківських груп найменше знизили об’єми кредитування державні банки, найбільше — іноземні. Це, на думку експерта, також пов’язано з фінансуванням сільського господарства.

Кількість виданих кредитів і їхні суми

В межах свого дослідження, фахівці ПВБКІ проаналізували банківські строкові та карткові кредити, а також кредити фінансових компаній. За отриманими результатами, експерт відзначив, що після 24 лютого спостерігалося дуже сильне падіння у видачі саме строкових кредитів. З картковими ж кредитами ситуація була кращою.

Під час дослідження банківські кредити поділили на три категорії:

до 30 тис. грн;

від 30 тис. грн до 150 тис. грн;

понад 150 тис. грн.

«У березні найбільше знизився середній сегмент, маленькі та великі кредити впали менше. З великими зрозуміло — кредитування сільського господарства. Потім тенденція пішла на вирівнювання», — розповів заступник голови правління ПВБКІ.

У розрізі банківських груп у березні державні банки видали за кількісним показником найменше кредитів, але за виданою сумою — найбільше.

«Якщо фінансові компанії у квітні-травні зменшили середній чек кредиту й почали влітку його відновлювати, то середня сума строкових кредитів у банків зросла майже вчетверо. Знову ж таки це через кредитування сільського господарства», — пояснив Василь Глазунов.

Нові клієнти та кредитування

З початком воєнних дій у фінкомпаній дуже зменшилася доля нових клієнтів. Що стосується банків, то ця доля навіть трохи збільшилася у порівнянні з довоєнним періодом, особливо в частині карткових кредитів. Проте зараз вже спостерігається поступове зменшення.

Динаміка залишків заборгованостей

Одним з найважливіших показників якості кредитного портфеля є рівень дефолтності клієнта. Зазвичай він визначається в кошиках прострочених заборгованостей, але аналіз, який зробили у ПВБКІ, показує неочікувану картину: з початком повномасштабної війни прострочена заборгованість українців зменшилася.

«Однак, це не тому, що клієнти стали гасити кредити, а тому, що були запроваджені кредитні канікули, люди отримали змогу не платити за кредитом, заборгованість не нараховувалася», — зазначив Глазунов.

У березні понад третина кредитів не була погашена так, як зазвичай і така ж тенденція зберігалась впродовж квітня. З червня, коли фактично перестав діяти мораторій на нарахування простроченої заборгованості, показники стабілізувалися на досить високому рівні, майже втричі вище за довоєнний.

«Зараз ми відмічаємо негативну тенденцію. Прострочка — велика, і продовжує тяжіти до збільшення. Якщо останні три місяці ми бачили стабілізацію ситуації, то в жовтні після руйнувань інфраструктури все змінилось. Думаю, у листопаді прострочена заборгованість клієнтів також збільшиться», — звернув увагу Василь Глазунов.

У розрізі регіонів вимальовується карта практично ідентична мапі бойових дій.

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