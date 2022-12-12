Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал — Finance.ua

Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІІ кварталі 2022 року. Економіка впала на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє Держстат

У той же час, порівняно з II кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактору) зростання становило 9,0%.

За оцінкою Держстату, у I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%, у другому — 37,2%.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. 2023 року економіка зросте на 4,0%, 2024 року — на 5,2%.

За прогнозом уряду, реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.

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