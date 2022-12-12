Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал — Finance.ua
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Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал

Казна та Політика
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Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІІ кварталі 2022 року. Економіка впала на 30,8%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Про це повідомляє Держстат.
У той же час, порівняно з II кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактору) зростання становило 9,0%.
За оцінкою Держстату, у I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%, у другому — 37,2%.
Нагадаємо, Національний банк України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. 2023 року економіка зросте на 4,0%, 2024 року — на 5,2%.
Падіння економіки України сповільнилося: Держстат оцінив втрати за останній квартал
За прогнозом уряду, реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році.
За матеріалами:
РБК-Україна
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