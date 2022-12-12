Хто в першу чергу отримуватиме електроенергію — рішення уряду — Finance.ua

Хто в першу чергу отримуватиме електроенергію — рішення уряду Сьогодні 13:02 — Енергетика

Хто в першу чергу отримуватиме електроенергію — рішення уряду

Держава й уряд систематизують процес щодо того, хто зі споживачів насамперед отримує електроенергію.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

Глава Кабміну дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання:

Перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави.

Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи).

Четвертий пріоритет — житловий сектор.

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Прем’єр-міністр наголосив, що лише після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти: «Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими».

Крім того, Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою, за словами очільника Уряду, мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

«Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни», — зазначив Шмигаль, додавши, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії.

Довідка Finance.ua:

НБУ розглядає кілька сценаріїв у контексті посилення енерготерору рф — у всіх трьох варіантах є спільні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалось у жовтні;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення, яке унеможливлює нарахування за неспожиту електроенергію побутовим споживачам.

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