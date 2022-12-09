НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші — Finance.ua
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НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші

Енергетика
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НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші
НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші
НБУ розглядає кілька сценаріїв у контексті посилення енерготерору рф — у всіх трьох варіантах є спільні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалось у жовтні.
Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, Нацбанк допускає погіршення макропрогнозу через нові обстріли росією енергоінфраструктури.
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«Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв», — розповів голова НБУ.
За словами Пишного, у перший сценарій закладено продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об’єктів критичної інфраструктури.
Водночас сценарій дефіциту електроенергії не повинен перевищувати 25% — цей сценарій є базовим.
При цьому другий сценарій передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури — у такій ситуації дефіцит зростає. А третій сценарій, за його словами, — масштабні перебої в енергосистемі.
До речі, Finance.ua ретельно проаналізував кілька різних варіантів та сформулював низку практичних порад для банківських клієнтів.

Як без збитків пережити блекаут

За матеріалами:
Економічна Правда
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