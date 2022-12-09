НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші — Finance.ua

НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші Сьогодні 10:09 — Енергетика

НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірші

НБУ розглядає кілька сценаріїв у контексті посилення енерготерору рф — у всіх трьох варіантах є спільні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалось у жовтні.

Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, Нацбанк допускає погіршення макропрогнозу через нові обстріли росією енергоінфраструктури.

Читайте також На повне відновлення енергетики України піде до трьох років – експерт

«Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв», — розповів голова НБУ.

За словами Пишного, у перший сценарій закладено продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас сценарій дефіциту електроенергії не повинен перевищувати 25% — цей сценарій є базовим.

При цьому другий сценарій передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури — у такій ситуації дефіцит зростає. А третій сценарій, за його словами, — масштабні перебої в енергосистемі.

До речі, Finance.ua ретельно проаналізував кілька різних варіантів та сформулював низку практичних порад для банківських клієнтів.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.