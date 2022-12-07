На повне відновлення енергетики України піде до трьох років – експерт — Finance.ua
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На повне відновлення енергетики України піде до трьох років – експерт

Енергетика
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На повне відновлення енергетики України піде до трьох років – експерт
На повне відновлення енергетики України піде до трьох років – експерт
Для повного відновлення енергетики України потрібно від 2,5 до трьох років. Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
«До довоєнного рівня її відновлювати навряд чи будемо, буде інша конфігурація системи, інші цілі системи. Але якщо уявити собі, що ми сьогодні перемогли й далі відновлюємо систему, то десь за два тижні всі споживачі жили б у спокійному графіку відключень. Десь чотири години на добу вони б відключалися, й весь інший час електрика є. І коли відключають, всі б точно знали», — розповів Харченко.
За його словами, за умови відсутності обстрілів через 2,5-3 місяці відключення залишилися б у минулому, і всі би повноцінно отримували електрику, як до війни.
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"Але сказати, що ми повністю відновимо систему до стану, в якому вона перебувала до війни, то це знадобиться 2-2,5 роки для того, щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити якісно і сучасно.
З урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну і зелену систему, таку, яка більше орієнтується на відновлювальні джерела, нам знадобиться 2,5-3 роки", — сказав Харченко.
Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що Україна житиме в режимі відключень світла до кінця березня.
За матеріалами:
УНН
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