День финансов: новая функция в monobank, девальвация гривны, обновление тарифов в «Киевстар» Сегодня 17:45

Вторник, 28 июля. «Киевстар» закрывает 7 тарифов, НБУ сужает диапазон колебания гривны, а столичное метро наращивает убытки.

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Новая функция в monobank

В приложении monobank появилась новая функция, позволяющая блокировать отправителей денежных переводов. Возможность оставлять комментарии к переводам на карты иногда используется не по назначению. Поэтому теперь пользователи могут забанить любого отправителя, переводы которого кажутся им нежелательными.

Девальвация гривны

Национальный банк на прошлой неделе незначительно сократил объемы валютных интервенций, пытаясь сузить диапазон колебаний курса гривны. Аналитики ICU отмечают , что после утверждения первого пересмотра программы МВФ НБУ, вероятно, пытается сузить диапазон колебания курса гривны.

В ICU ожидают, что НБУ в дальнейшем будет ориентироваться на курсовые параметры, близкие к прогнозу МВФ. Это, по их мнению, означает дальнейшую умеренную девальвацию гривны во втором полугодии.

Обмен информацией между банками и государством

Egmont Group, глобальное объединение подразделений финансовой разведки, предлагает более активно использовать публично-частные партнерства для борьбы с отмыванием средств. Речь идет о механизме, при котором банки, другие финансовые учреждения и государство системно обмениваются сигналами о подозрительных схемах. Практический результат такого подхода уже есть.

Кроме того, в Украине вступает в силу новый порядок принудительного взыскания долгов, переводящий процедуру в цифровой формат. Теперь финансовые учреждения обязаны каждый час проверять новые запросы от государственных и частных исполнителей, а принудительное взыскание будет распространяться не только на банковские счета, но и на электронные кошельки.

Отдых на море

Середина лета — время пиковых отпусков, однако в 2026 году планирование поездки на море требует для украинцев тщательного расчета. Закрытое небо добавляет к общей смете не только финансовые затраты, но и временные: приходится выбирать между длительным переездом на автобусе или комбинированным маршрутом с вылетом из соседних стран.

Finance.ua проанализировал рынок туристических услуг и посчитал реальный чек на отдых в самых популярных доступных направлениях этого сезона:

Проверка водоканалов

НКРЭКУ одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу.

Проект порядка предусматривает проведение плановых и внеплановых проверок без выезда в органы местного самоуправления. Анализ будет производиться на основании документов, расчетов, объяснений и других материалов, использованных при установлении тарифов.

Помощь США Украине

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что завершит использование $400 млн, выделенных на помощь Украине, только к концу 2029 финансового года. По данным Reuters, в мае Министерство обороны США направило законодателям письмо с графиком использования средств. В то же время, через два месяца после этого средства до сих пор не были ни перечислены, ни законтрактованы.

Обновление тарифов в «Киевстар»

С 30 июля 2026 года изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса. Для новых абонентов станут недоступны семь пакетов (вся линейка IoT, Модем и Стриминг). Для тех, кто пользуется этими тарифами или успеет подключить их до 29 июля, все останется без изменений.

Дефицит кадров и рост безработицы

По прогнозу Международного валютного фонда, уровень безработицы в Украине в 2027 году составит 11,3%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель оценивается на уровне 11,6%, а в 2026 году — 10,2%. По состоянию на конец июня 2026 года в Украине было зарегистрировано 93,1 тыс. безработных. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее, и на 1,3% меньше, чем в мае.

Санкции против рф

Европейский Союз рассматривает возможность отказаться от практики принятия масштабных пакетов санкций против россии и перейти к введению отдельных или небольших тематических ограничений. Такой подход должен снизить риск блокирования санкций отдельными государствами-членами.

Зарплата на чужую карту

Выплата заработной платы на банковскую карту другого человека не противоречит законодательству , однако такая процедура должна быть должным образом оформлена. Правовым основанием для выплаты заработной платы другому лицу является договор поручения. Доверенность на получение заработной платы может быть удостоверена должностным лицом предприятия, где работает доверитель, или по месту его жительства.

Убытки коммунального транспорта столицы

В 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира составляла 23,2 грн в КП «Киевпасстранс» и 43,7 грн в КП «Киевский метрополитен». Метро формирует основной финансовый дисбаланс системы: при почти одинаковом доходе на пассажира его себестоимость почти вдвое выше, чем у наземного транспорта.

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