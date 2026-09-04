День финансов: новая банкнота 2000 грн, НДС для ФЛП, докапитализация «Киевгорстроя» Сегодня 17:45

Пятница, 4 сентября. В Украине ввели в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен, Кабмин согласовал упрощение для бизнеса, а воздушные тревоги распределили по степени опасности.

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2000 грн в обращении

Сегодня Национальный банк ввел в обращение новую банкноту номиналом в 2000 грн. С этого дня банки смогут получать ее от НБУ и выдавать клиентам. По дизайну новая банкнота подражает модифицированным банкнотам гривны образца 2014−2019 годов.

Работа государства и бизнеса во время тревог

Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности. Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара.

Одно из решений касается усовершенствования применения комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров до и от вокзалов.

Кроме того, областные военные администрации переходят на круглосуточный режим работы, чтобы помочь предприятиям децентрализовать складские мощности и сохранить продукцию в условиях атак на централизованные места ее хранения. Для этого в регионах будут созданы специальные рабочие группы.

НДС для ФЛП

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий изменения в администрировании налога на добавленную стоимость. Изменения должны сократить количество отчетных процедур для бизнеса и расширить цифровое взаимодействие плательщиков НДС с налоговыми органами. Законопроект является частью выполнения международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

Миграция в Великобритании

Великобритания остается одной из самых популярных стран для мигрантов в мире, несмотря на то, что за последние три года правительство последовательно «закручивает гайки» миграционной политики. Однако в настоящее время в стране живут миллионы иностранцев, а мигранты занимают почти каждое пятое наемное рабочее место. Кто приезжает в Британию и выгодна ли миграция в экономике страны — рассказываем в новой статье:

Кстати, расходы Чехии на гуманитарную помощь беженцам из Украины и количество получающих ее домохозяйств за год сократились почти на пятую часть. В то же время, все больше украинцев в стране трудоустраиваются.

Бизнес-карта Украины

Как свидетельствуют данные YC. Market, Киев остается главным бизнес-центром Украины, сосредотачивая примерно треть всех зарегистрированных компаний и ФЛП. С начала 2026 года по 1 сентября в Украине зарегистрировали 20,1 тыс. новых компаний и ФЛП.

Согласно последнему исследованию Grc.ua, абсолютное большинство украинских компаний остаются устойчивыми. Так, 90,7% предприятий продолжают работать в полном объеме, еще 8,1% функционируют частично и только 1,2% временно приостановили деятельность, но планируют ее возобновление.

Инвестиции украинцев в ОВГЗ

Украинцы продолжают увеличивать вложения в облигации внутреннего государственного займа. По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций.

Со своей стороны в НКЦБФР объяснили ключевые правила налогообложения инвестиционного дохода.

Перевыпуск SIM-карт

и т. д. , чтобы заставить человека передать необходимые данные или выполнить необходимые действия. В Киберполиции рассказали, как Утрата собственной sim-карты — это не только бытовые неудобства, но и серьезная угроза финансовой безопасности и конфиденциальности граждан. Мошенники используют методы социальной инженерии, фишинговые сайты, чтобы заставить человека передать необходимые данные или выполнить необходимые действия. В Киберполиции рассказали, как обезопасить себя

Санкции США против рф

Законопроект об ужесточении санкций против россии, который Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал в прошлом месяце, столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей. Его рассмотрение, вероятно, отложат по меньшей мере до ноябрьских промежуточных выборов из-за опасений новых тарифов и возможного роста цен на нефть.

Докапитализация «Киевгорстроя»

Киевский городской совет поддержал решение о стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала компании.

Документ предусматривает согласие на увеличение уставного капитала ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем дополнительной эмиссии акций на сумму до 3 млрд грн. При этом доля территориальной общины Киева, которой принадлежит 99,87% акций холдинга, должна остаться неизменной.

🎬 А в новом выпуске подкаста «На ты» мы разобрались, что происходит на рынке недвижимости Киева. Опытный риелтор Виталий Пенц делится инсайдами о самых дорогих сделках во время войны и дает советы, стоит ли инвестировать в жилье сейчас:

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