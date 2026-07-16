День финансов: назначение нового премьер-министра и Кабмина, санкции против финансового сектора россии Сегодня 17:45

Четверг, 16 июля. Сегодня Верховная Рада утвердила главу Кабинета Министров и новый состав правительства. Расскажем, кто сохранил должность, а какие кадровые изменения произошли.



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Назначение нового Кабинета Министров

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов.

Выступая в Верховной Раде, Сергей Корецкий заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.

После утверждения нового главы Кабинета Министров, Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, в то же время в большинстве ведомств произошли кадровые перестановки и реорганизация.

Смена правительства может временно повлиять на законодательный процесс. Согласно регламенту Верховной Рады правительственные законопроекты считаются отозванными, если до их принятия в первом чтении полномочия Кабинета Министров были прекращены.

Санкции против финансового сектора россии

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в секторальные санкции, примененные к финансовым учреждениям российской федерации. Эти ограничения были введены в феврале 2023 года.

Национальный банк подготовил новые предложения по этому решению. Они направлены на то, чтобы россия не могла использовать современные финансовые инструменты для обхода санкций, в том числе и криптовалюту.

Финансовая грамотность для детей

Большинство базовых финансовых привычек человека формируется к 7 годам. Именно в этом возрасте дети начинают понимать ценность планирования и причинные связи: если потратить все сейчас, на завтра ничего не останется. Национальный банк также отмечает, что финансовая культура должна начинаться с первого похода ребенка в магазин. Как найти баланс между теорией и реальной жизнью и почему классические западные подходы не всегда работают в Украине?

🪁 В новой статье Finance.ua рассказывает, как шаг за шагом научить ребенка управлять деньгами и развить у него ответственность: Финансовая грамотность для детей: с чего начинать и как воспитывать нужные привычки

6500 гривен зимней поддержки

Народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк рассказала, что украинцы, не получившие назначенное в 2025 году единовременное пособие по программе «Зимняя поддержка», все же смогут получить средства, ведь Кабмин принял постановление, позволяющее провести такие выплаты трем категориям граждан

Смена профессии

Данные исследования показывают , что украинцы в возрасте от 30 до 44 лет чаще всего рассматривают возможность смены профессии или профессиональной переквалификации. Только 30% представителей этой возрастной группы полностью удовлетворены своей нынешней профессией, что является самым низким показателем среди всех возрастов. 38% респондентов этого возраста планируют сменить профессию или уже работают над этим.

Кроме того, почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.

Новый премьер-министр Сергей Корецкий заявил , что из-за нехватки капитала компании не могут активно расширяться, создавать новые рабочие места и привлекать людей к экономике. По его мнению, в условиях демографического кризиса Украине нужно не только возвращать людей на работу, но и создавать условия, при которых бизнес сможет развиваться.

Автоматическая отсрочка

Министерство обороны сообщило , что началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в Резерв+ или через ЦПАУ. Само приложение не продлевает отсрочку — оно показывает актуальную информацию из государственного реестра. Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любое удобное ЦПАУ.

Наличные деньги в обращении

По данным НБУ, в июне денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги увеличилась на 1% до рекордных 1247,325 млрд гривен. С начала года денежная база выросла на 6,2% со 1174,526 млрд гривен.

Ставки по депозитам

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус банка» Дмитрий Замотаев, после первого полугодия депозитный рынок вошел в фазу стабильности. Средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока составляют 13−14,5% годовых, а отдельные банки предлагают до 16−17,5%. Если доллар подорожает до 47−50 гривен, а инфляция превысит 12−13%, реальная доходность вкладов может существенно снизиться.

Рынок недвижимости

Как свидетельствуют данные ЛУН, в начале июля 2026 года средняя скорость продажи квартир в Киеве была такой же, как год назад: срок экспозиции квартир составлял 41 день. В то же время многокомнатное жилье стало находить покупателей значительно быстрее.

Согласно данным ЛУН, средняя стоимость квадратного метра жилья в столице удерживает первенство по стране в сегменте 2-х и 3-х комнатных квартир, но уступила Львову в сегменте 1-комнатных. На 1 июля медиана «квадрата» 1-комнатных в Киеве достигла $1690 (+9% год к году), 2-комнатных — $1620 (+6%), а 3-комнатных — $1650 (+2%).

Кстати, время покупки недвижимости в Германии покупателям придется оплатить налоги и другие сопутствующие расходы. В результате они могут увеличить общий бюджет еще на 9−15%. К примеру, если квартира стоит 350 тыс. евро, окончательные расходы могут приблизиться к 400 тыс. евро уже на этапе оформления сделки.

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