День финансов: назначение нового директора БЭБ, ослабление валютных ограничений, отключение должников от света — Finance.ua

День финансов: назначение нового директора БЭБ, ослабление валютных ограничений, отключение должников от света Сегодня 17:45

Среда, 6 августа. НБУ снял часть валютных ограничений для бизнеса, Кабмин назначил нового директора БЭБ, а Польша официально получила нового президента.

Правительство назначило нового директора БЭБ

Кабинет Министров назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. От нового руководителя ожидается обновление работы Бюро, усиление институциональной состоятельности и налаживание эффективного диалога с бизнесом.

Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений, включая формирование структуры и отбор заместителей. В ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит работающих кадров.

Ослабление валютных ограничений

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений. Изменения коснулись репатриации дивидендов, хеджирования валютных рисков, переводов валютных средств, поддержки ювелирной отрасли, регулирования внешних займов, а также стимулирования бизнеса, который поддерживает ВСУ.

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, этот пакет послаблений учитывает запросы бизнеса.

Восстановление водительского удостоверения и техпаспорта

Украинцы, которые в результате обстрелов лишились водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы. Следующим этапом станет бесплатное восстановление ID-документов для тех, кто потерял их из-за боевых действий.

Основания для отключения света

НКРЭКУ одобрила проект постановления об изменениях к правилам розничного рынка электроэнергии, чтобы улучшить платежную дисциплину среди небытовых потребителей. Согласно новым правилам, должников будет легче отключать от света.

Выплаты пострадавшим на производстве

Кабмин принял решение об увеличении размера ежемесячной денежной компенсации для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и нуждающихся в постоянном уходе или медицинском обеспечении.

💳 Напомним, 30 июля правительство утвердило новую инициативу — единый инструмент для получения всех государственных выплат. Украинцам не придется открывать разные платежные средства для выплат, потому что все виды социальной помощи теперь будут начисляться на одну карту. В новой статье расскажем, какие особенности использования «Дія.Карта» и как ее оформить:

Операторам связи упростили строительство сетей

Владимир Зеленский подписал закон для ускорения строительства сетей мобильной связи. Документ регулирует процедуру принудительного отчуждения земли и недвижимого имущества во время военного положения. Речь идет об имуществе, необходимом для создания объектов оборонно-промышленного комплекса, цифровой инфраструктуры и транспортных проектов.

Цены на квартиры в новостройках

Как рассказал бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский, те, кто ожидал обвала цен на первичке, так и не дождались. В ближайшей перспективе на первичный рынок больше будет влиять ипотека. Дешевле всего квадратный метр в июле стоил в Запорожье — 25 000 грн и Сумах — 26 000 грн, в Харькове — 27 900 грн.

По данным Dim. ria, в большинстве регионов на первичном рынке наблюдается небольшой, но стабильный рост стоимости квадратного метра. Лидером по темпам роста стала Полтавская область — +6% за месяц. Киев остается самым дорогим городом: стоимость квадратного метра — $1 407/м².

Как изменились зарплаты по сравнению с 2024 годом

Исследование Grc.ua показывает , что в первом квартале 2025 года средняя заработная плата стала выше на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако зарплаты руководителей в финансовом секторе, ІТ, агробизнесе и страховании выросли на 30−40% по сравнению с 2024 годом.

Кстати, аналитики Опендатабот рассказали , что должностные лица врут в своих декларациях. Каждая третья проверенная декларация содержала признаки сознательного внесения недостоверной информации. Сумма таких «погрешностей» — более 5,8 млрд грн. В среднем это выходит по 13,6 млн грн на декларацию.

В Польше официально новый президент

Кароль Навроцкий принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду. Его позиция по отношению к Украине вызывает неоднозначную реакцию. Навроцкий выступает за военную помощь Киеву, но настаивает на предварительном решении исторических вопросов, в частности относительно Волынской трагедии.

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