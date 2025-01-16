День финансов: налоги на посылки из-за границы, историческое соглашение о партнерстве с Британией, штрафы для водителей в ЕС — Finance.ua

День финансов: налоги на посылки из-за границы, историческое соглашение о партнерстве с Британией, штрафы для водителей в ЕС
Четверг, 16 января. Минфин хочет раскрыть для налоговиков банковскую тайну украинцев, а Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за границы.
Налоги на посылки из-за границы. Даниил Гетманцев подал два законопроекта о налогообложении импорта посылок. Они предусматривают налогообложение НДС (20%) всех посылок из-за границы, независимо от стоимости, ввозная пошлина на них будет взиматься только в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро. Не будут облагать НДС только посылки с товарами стоимостью до 45 евро при условии, что они отправляются физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.
100-летнее партнерство с Великобританией. Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений. Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности через новую структуру по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживанию продолжающейся российской агрессии.
- Кроме того, Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для граждан Украины.
- Добавим, что из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании встали перед угрозой потери работы и жилья. Причина в том, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE.
Распределение средств на инвестиционные проекты. Верховная Рада приняла законопроект, который меняет систему распределения капитальных расходов. Средства из разных фондов будут объединены, а распределением будет заниматься Стратегический инвестиционный совет при правительстве. Это решение отвечает требованиям МВФ.
- Также Рада приняла в первом чтении законопроект, имеющий целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов.
Раскрытие банковской тайны. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев. По состоянию на сегодняшний день они являются банковской тайной. По его мнению, банковская тайна будет упразднена в рамках евроинтеграции.
Цены на «автогражданку» в Украине. Цены на полисы автогражданки после вступления в силу нового закона с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%. В то же время этот рост неравномерный, поскольку сейчас страховщики получили возможность сегментировать рынок более гибко и детально, чем раньше, когда действовало ценовое регулирование.
ДТП на дорогах — явление, увы, весьма распространенное. Может случиться по совершенно разным причинам — от непристегнутого ремня безопасности до пользования мобильным телефоном, или нетрезвого вождения. Как следствие, из-за этого можно схлопотать штраф, размер которого иногда достигает нескольких тысяч или даже десятков тысяч евро. Finance.ua расскажет, за что именно могут оштрафовать водителя в Европе:
Штрафы для водителей в странах Европы: сколько и за что 🚗
Санкции США против россии. В новый санкционный пакет США попали банки и учреждения, сотрудничавшие с рф. В целом около 100 субъектов. В частности, в список санкций вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины рф, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов.
«Ветеранский спорт». В «Дії» запустили новую программу для ветеранов «Ветеранский спорт», которая предусматривает возможность получить 1500 грн каждый квартал на занятий спортом. Для этого достаточно иметь код налогоплательщика и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Удостоверение в «Дії» не обязательно.
Ожидания бизнеса относительно курса. Девальвационные настроения бизнеса ухудшились. По состоянию на четвертый квартал 2024 года бизнес ожидал среднего значения обменного курса через 44,42 грн/доллар США.
- Также руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Оценки повысились после паузы.
Лимиты на банковские переводы. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова объяснила, что лимиты на исходящие переводы затронут незначительное количество клиентов банков. «То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 тысяч гривен или даже 400 тысяч гривен за определенный период времени они не будут иметь к вам никаких вопросов и не будут вас никоим образом ограничивать», — пояснила Рожкова.
- По словам Рожковой, банки могут останавливать операции клиентов при поступлении крупных сумм на счета клиентов. Они требуют разъяснений и подтверждающих документов. Ограничения касаются предпринимателей, которые пытаются оптимизировать собственное налогообложение, пытаются заработать больше, а отдать меньше.
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