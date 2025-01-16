День финансов: налоги на посылки из-за границы, историческое соглашение о партнерстве с Британией, штрафы для водителей в ЕС — Finance.ua

День финансов: налоги на посылки из-за границы, историческое соглашение о партнерстве с Британией, штрафы для водителей в ЕС Сегодня 17:45

Четверг, 16 января. Минфин хочет раскрыть для налоговиков банковскую тайну украинцев, а Гетманцев предлагает ввести налоги на все посылки из-за границы.

Налоги на посылки из-за границы. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев подал два законопроекта о налогообложении импорта посылок. Они предусматривают налогообложение НДС (20%) всех посылок из-за границы, независимо от стоимости, ввозная пошлина на них будет взиматься только в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро. Не будут облагать НДС только посылки с товарами стоимостью до 45 евро при условии, что они отправляются физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

100-летнее партнерство с Великобританией. Украина и Британия Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений. Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности через новую структуру по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживанию продолжающейся российской агрессии.

Кроме того, Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для граждан Украины.

Добавим, что из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании встали перед угрозой потери работы и жилья. Причина в том, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE.

Распределение средств на инвестиционные проекты. Верховная Рада Верховная Рада приняла законопроект, который меняет систему распределения капитальных расходов. Средства из разных фондов будут объединены, а распределением будет заниматься Стратегический инвестиционный совет при правительстве. Это решение отвечает требованиям МВФ.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект, имеющий целью устранить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами. Новые правила будут способствовать снижению коррупции, привлечению добросовестных инвесторов и росту доходов местных бюджетов.

Раскрытие банковской тайны. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко заявил , что Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев. По состоянию на сегодняшний день они являются банковской тайной. По его мнению, банковская тайна будет упразднена в рамках евроинтеграции.

Цены на «автогражданку» в Украине. Цены на полисы автогражданки после вступления в силу нового закона с 1 января 2025 года Цены на полисы автогражданки после вступления в силу нового закона с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%. В то же время этот рост неравномерный, поскольку сейчас страховщики получили возможность сегментировать рынок более гибко и детально, чем раньше, когда действовало ценовое регулирование.

ДТП на дорогах — явление, увы, весьма распространенное. Может случиться по совершенно разным причинам — от непристегнутого ремня безопасности до пользования мобильным телефоном, или нетрезвого вождения. Как следствие, из-за этого можно схлопотать штраф, размер которого иногда достигает нескольких тысяч или даже десятков тысяч евро. Finance.ua расскажет, за что именно могут оштрафовать водителя в Европе:

Санкции США против россии. В новый санкционный пакет США В новый санкционный пакет США попали банки и учреждения, сотрудничавшие с рф. В целом около 100 субъектов. В частности, в список санкций вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины рф, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов.

«Ветеранский спорт». В «Дії» В «Дії» запустили новую программу для ветеранов «Ветеранский спорт», которая предусматривает возможность получить 1500 грн каждый квартал на занятий спортом. Для этого достаточно иметь код налогоплательщика и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Удостоверение в «Дії» не обязательно.

Ожидания бизнеса относительно курса. Девальвационные настроения бизнеса Девальвационные настроения бизнеса ухудшились . По состоянию на четвертый квартал 2024 года бизнес ожидал среднего значения обменного курса через 44,42 грн/доллар США.

Также руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Оценки повысились после паузы.

Лимиты на банковские переводы. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова объяснила , что лимиты на исходящие переводы затронут незначительное количество клиентов банков. «То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 тысяч гривен или даже 400 тысяч гривен за определенный период времени они не будут иметь к вам никаких вопросов и не будут вас никоим образом ограничивать», — пояснила Рожкова.

По словам Рожковой, банки могут останавливать операции клиентов при поступлении крупных сумм на счета клиентов. Они требуют разъяснений и подтверждающих документов. Ограничения касаются предпринимателей, которые пытаются оптимизировать собственное налогообложение, пытаются заработать больше, а отдать меньше.

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