День финансов: налоги для ФЛП, самые прибыльные банки Украины, колебания курса валют — Finance.ua

День финансов: налоги для ФЛП, самые прибыльные банки Украины, колебания курса валют Сегодня 17:45

Понедельник, 17 марта. Куда падает гривна и вправду ли ФЛПам готовят новые налоги.

10 самых прибыльных банков Украины. По По данным Опендатабот, 10 банков в Украине заработали более 267 млрд грн в 2024 году. Их доходы выросли на 14% в год. В топ попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным. Наибольший прирост прибыли за год продемонстрировал Ощадбанк — в 3 раза.

Повышение налогов для ФЛП. Министерство финансов Министерство финансов заявило , что не планирует повышение налогов для ФЛП. «Анонимные телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — отметили в Минфине.

Отметим, что по данным ГНС, по итогам 2024 года украинские ФЛПы 1, 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения суммарно уплатили 55,14 млрд грн.

Колебания курса валют на интернациональных рынках. По По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, с долларом и евро все будет хорошо. Колебания курса доллара к евро на международных рынках не должны быть поводом для того, чтобы продавать эти валюты.

Ситуация на украинском валютном рынке на этой неделе останется очень непростой, но положительной для гривны. Детальнее о курсе валют на неделю — смотрите в традиционном экспресс-прогнозе от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Украина получит 3,5 млрд евро от ЕС. Европейский совет Европейский совет одобрил выплату Украине третьего платежа в рамках Ukraine Facility на сумму около 3,5 млрд евро. Совет решил, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Ukraine Facility, чтобы получить третью выплату от Украинского механизма.

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Ненадежные инвестиционные проекты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку постоянно информирует потенциальных инвесторов о сомнительных проектах. В этот раз НКЦБФР Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку постоянно информирует потенциальных инвесторов о сомнительных проектах. В этот раз НКЦБФР включила в список еще 5 кейсов.

Полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло сокрушительный удар по экономике и инфраструктуре и повлекло за собой масштабные экологические проблемы. Одним из эффективных инструментов привлечения финансирования на экопроекты в Украине могут стать «зеленые» облигации. В новой статье рассказываем, что такое «зеленые» облигации и почему их активное внедрение может помочь в развитии государства:

Электронный архив. Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации работает над идеей Электронного архива. Кроме того, министерства активно обсуждают возможный отказ от бумажных документов, в тех вопросах, где в них точно нет потребности.

Планы украинской молодежи по покупке собственного жилья. Как Как свидетельствуют данные опроса OLX, пятая часть опрошенных (21%) планирует приобрести жилье в ближайшие пять лет. 19% вероятнее всего это планируют сделать. Большинство — 37% не планируют вовсе или, скорее всего, не планируют покупать собственное жилье. Остальные не определились.

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