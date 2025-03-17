День финансов: налоги для ФЛП, самые прибыльные банки Украины, колебания курса валют — Finance.ua

День финансов: налоги для ФЛП, самые прибыльные банки Украины, колебания курса валют
Понедельник, 17 марта. Куда падает гривна и вправду ли ФЛПам готовят новые налоги.
10 самых прибыльных банков Украины. По данным Опендатабот, 10 банков в Украине заработали более 267 млрд грн в 2024 году. Их доходы выросли на 14% в год. В топ попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным. Наибольший прирост прибыли за год продемонстрировал Ощадбанк — в 3 раза.
Повышение налогов для ФЛП. Министерство финансов заявило, что не планирует повышение налогов для ФЛП. «Анонимные телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер», — отметили в Минфине.
Отметим, что по данным ГНС, по итогам 2024 года украинские ФЛПы 1, 2 и 3 групп упрощенной системы налогообложения суммарно уплатили 55,14 млрд грн.
Колебания курса валют на интернациональных рынках. По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, с долларом и евро все будет хорошо. Колебания курса доллара к евро на международных рынках не должны быть поводом для того, чтобы продавать эти валюты.
Ситуация на украинском валютном рынке на этой неделе останется очень непростой, но положительной для гривны. Детальнее о курсе валют на неделю — смотрите в традиционном экспресс-прогнозе от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:
Украина получит 3,5 млрд евро от ЕС. Европейский совет одобрил выплату Украине третьего платежа в рамках Ukraine Facility на сумму около 3,5 млрд евро. Совет решил, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Ukraine Facility, чтобы получить третью выплату от Украинского механизма.
Проект меморандума с МВФ. Кабмин одобрил проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Документ пока что не публикуется. Обычно его обнародуют после заседания Совета директоров МВФ, на котором принимается выделение очередного транша. Ожидается, что это произойдет в конце марта.
Закон о направлении ВСУ в другие государства. Президент Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения. Законом регламентируется, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Ненадежные инвестиционные проекты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку постоянно информирует потенциальных инвесторов о сомнительных проектах. В этот раз НКЦБФР включила в список еще 5 кейсов.
Полномасштабное вторжение россии в Украину нанесло сокрушительный удар по экономике и инфраструктуре и повлекло за собой масштабные экологические проблемы. Одним из эффективных инструментов привлечения финансирования на экопроекты в Украине могут стать «зеленые» облигации. В новой статье рассказываем, что такое «зеленые» облигации и почему их активное внедрение может помочь в развитии государства:
☘️ Что такое «зеленые» облигации и почему украинцам следует обратить внимание на этот финансовый инструмент
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Данные аналитики UTG свидетельствуют, что строительство жилья в Киеве на четвертый год войны еще не достигло довоенных показателей.
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Со своей стороны уполномоченный президента сообщил, при каких условиях могут быть отменены санкции против рф.
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