День финансов: налог на авто в 2025 году, торговая война США, зарплаты чиновников — Finance.ua

День финансов: налог на авто в 2025 году, торговая война США, зарплаты чиновников Сегодня 17:45

Понедельник, 3 февраля. Месяц начался с торговой войны США против Канады и Мексики.

Торговая война. На днях президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики уже с 1 февраля. Мировые рынки На днях президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики уже с 1 февраля. Мировые рынки обвалились после решения администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10% пошлины на импорт из Китая.

Трамп добавил , что американцы могут столкнуться с трудностями из-за введения тарифов на импорт.

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка заявил , что такое решение всколыхнет международную торговлю, но Украине в новых условиях нужно продолжать экспортировать, какие бы заявления ни звучали.

Со своей стороны Канада ввела с 4 февраля повышенные пошлины на ряд товаров из США, в частности на продовольствие.

Налог на авто. Минэкономики Минэкономики утвердило список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен. В список попали авто с объемом цилиндров двигателя более 2,5 литров. Год выпуска таких автомобилей составляет до 5 лет.

Причины повышения учетной ставки. НБУ повысил учетную ставку до 14,5% годовых. НБУ повысил учетную ставку до 14,5% годовых. Весомым аргументом в пользу повышения учетной ставки является снижение реальной доходности гривневых активов на фоне высокой инфляции и ухудшения инфляционных ожиданий. Ухудшение инфляционных ожиданий ограничивает интерес к гривневым инструментам для сбережений, что увеличивает давление на курс и цены.

Обращение евро в Украине. Народный депутат Даниил Гетманцев Народный депутат Даниил Гетманцев считает , что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года. Он подчеркнул, что даже при условии вступления в ЕС, начало обращения евро в Украине не обязательно.

Также Гетманцев заверил , что повышение налогов в 2025 году не планируется. По его словам, государственный бюджет на 2025 год рассчитан на продолжение военных действий до конца года и обеспечен партнерами и внутренними поступлениями.

Кроме того, нардеп сообщил , что финансовый мониторинг будет постоянным процессом, а не временной мерой.

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Занятость и зарплаты украинцев. В 2024 году реальные зарплаты уже превысили уровень до полномасштабного вторжения в большинстве секторов экономики. Национальный банк В 2024 году реальные зарплаты уже превысили уровень до полномасштабного вторжения в большинстве секторов экономики. Национальный банк ожидает , что зарплаты будут расти и далее, хотя по мере постепенного улучшения ситуации на рынке труда ежегодные темпы их повышения в реальном измерении замедлятся до 3−4% в 2025—2027 годах.

В то же время средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине. Так, украинские чиновники в центральных государственных органах сегодня получают в среднем 62 тыс. гривен в месяц. А зарплата на руководящих должностях кое-где достигает более 300 тыс. Детальнее о том, сколько получают чиновники и где платят больше всего — в новой статье Finance.ua:

Электронное направление на ВВК. В приложении Резерв+ появилась возможность В приложении Резерв+ появилась возможность подать запрос и получить электронное направление на прохождение ВВК. Подав запрос в Резерв+, в течение суток человек получает уведомление, в котором содержатся все необходимые детали: номер и дата регистрации направления, адрес здравоохранения для прохождения ВВК, руководитель которого ТЦК подписал направление. Этого сообщения достаточно, чтобы спланировать осмотр.

Кстати, Академия Минфин и компания Smart Family Office представили общий образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Военные, ветераны и члены их семей могут пройти его бесплатно. Участники преодолеют психологические барьеры в управлении собственными средствами, научатся правильно ставить финансовые цели и добиваться их. Все детали о проекте можно найти здесь.

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