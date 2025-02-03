Військових та ветеранів запрошують опанувати фінансову грамотність в Академії Мінфін — Finance.ua

Військових та ветеранів запрошують опанувати фінансову грамотність в Академії Мінфін Сьогодні 16:33

Військових та ветеранів запрошують опанувати фінансову грамотність в Академії Мінфін

Академія Мінфін та компанія Smart Family Office представили спільний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових». Курс створено за підтримки Athletes for Freedom Foundation та femida.us. Військові, ветерани та члени їхніх родин можуть пройти його безоплатно.

Мета проєкту — підвищити фінансову та інвестиційну обізнаність українських військових та ветеранів. Учасники подолають психологічні бар’єри в управлінні власними коштами, навчаться правильно ставити фінансові цілі та досягати їх.

Про що цей курс

Програма курсу створена, щоб допомогти учасникам:

✔️ підвищити рівень фінансової безпеки;

✔️ розібратися з пільгами та механізмами отримання виплат;

✔️ навчитися планувати бюджет і ухвалювати зважені фінансові рішення;

✔️ дізнатися більше про страхування, юридичний захист та можливості підтримки від держави;

✔️ адаптуватися до цивільного життя після служби.

Курс охоплює 9 тем з різних аспектів фінансової грамотності. Відео будуть виходити раз на тиждень на сайті Академії Мінфін . Тривалість — від 15 до 45 хвилин залежно від теми.

👉 Перше відео вже можна переглянути за посиланням

Як відбуватиметься навчання

Пройти курс можна повністю онлайн, на платформі Академії Мінфін.

Доступ до курсу надається учасникам безплатно та без часових обмежень. Тож переглядати матеріали можна в зручному темпі й довільному порядку.

Автори програми та спікери

Програму розробили досвідчені фахівці компанії Smart Family Office . Це команда професійних радників, що допомагають українцям інвестувати розумно.

Спікеркою є Аліна Шух — COO Smart Family Office, Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, викладачка, лекторка та колумністка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.

Гостями випусків будуть профільні експерти з кожної теми.

Серед запрошених спікерів — фахівці Асоціації підприємців-ветеранів, Veteran Hub, KSE, Lobby X, «Юридична сотня».

Організатори та партнери проєкту

Організатором проєкту є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

Запрошуємо пройти навчання та будемо вдячні, якщо ви поділитесь інформацією про проєкт з тими, кому він буде він корисним.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.