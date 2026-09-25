Свидетельство о рождении, старая трудовая книжка или забытая банковская справка могут решить судьбу пенсии, наследства или даже крупной покупки спустя десятки лет.

О том, какие документы должны хранить украинцы длительное время, рассказал для Finance.ua управляющий партнер АО «Виннер Партнерс» Сергей Литвиненко.

От бумажки, которая кажется ненужной, лучше не избавляться

Многие после ремонта или переезда выбрасывают старые бумаги, считая, что электронные копии или госреестры заменят оригиналы. На практике это не всегда работает.

По словам адвоката, выбрасывать оригиналы важных документов не стоит никогда, ведь часть из них может критически понадобиться за 20, 30 или даже 50 лет.

К бумагам бессрочного хранения юрист относит:

свидетельства о рождении, браке, смене имени и смерти родственников;

правоустанавливающие документы на имущество;

документы об образовании;

трудовые книжки;

военно-учетные документы;

медицинские заключения.

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Каждый из этих документов имеет свою причину для хранения. Свидетельства о рождении и браке подтверждают родственные связи, необходимые для наследства.

Документы об образовании могут быть необходимы для подтверждения квалификации на новом месте работы или для пенсионных льгот.

Военно-учетные бумаги иногда спрашивают при оформлении государственных услуг. Медицинские же выводы могут стать доказательством по делам об инвалидности или льготах, полученных еще в детстве.

Пенсия под угрозой: какие документы могут понадобиться в ПФУ

Чаще всего давние бумаги ищут именно при оформлении пенсии. И здесь могут возникнуть проблемы.

Литвиненко объясняет: электронная база Пенсионного фонда Украины содержит детализированную информацию о страховом стаже и доходах только с 1 июля 2000 года. Все, что было раньше, в цифровом виде просто отсутствует.

«Если вам понадобится подтвердить льготный стаж или размер заработной платы за 80 или 90 лет, именно бумажные справки, приказы и трудовая книжка станут единственными доказательствами», — отметил адвокат.

Какие документы могут понадобиться в ПФУ

Ситуация усложняется, если предприятие, на котором человек работал, уже ликвидировано. По словам юриста, без бумаг восстановить свои права без суда практически невозможно.

Наследство через десятилетия: когда может понадобиться старое свидетельство о браке

Второй распространенный случай связан с наследством и родственными связями. Иногда за десятки лет вдруг «всплывает» имущество, о котором семья даже не знала.

Адвокат приводит пример: земельный пай или наследство за границей могут появиться неожиданно, и тогда придется доказывать свое право на них документально.

Чтобы нотариус смог оформить право собственности, необходима непрерывная цепочка оригиналов свидетельств о рождении и браке всех поколений семьи. Особенно это касается случаев, когда фамилии менялись.

Утрата хотя бы одного звена этой цепочки или ошибка в документах заставляет людей проходить сложный процесс восстановления данных через ЗАГС или суд.

Кредит давно закрыт? Банк может вспомнить о нем даже через 15 лет

Третья категория бумаг, о которой часто забывают, это справки о полном погашении кредитов и снятии залоговых обременений.

Формально исковая давность в Украине составляет 3 года. Но, по словам Литвиненко, на практике бывают случаи, когда за 10−15 лет давние долги перепродают коллекторам или в реестрах недвижимости выявляются ошибки. Это приводит к неожиданным судебным искам против людей, давно считавших свои обязательства закрытыми.

«Лишь оригинал справки с печатью банка позволит мгновенно закрыть этот вопрос», — подчеркнул адвокат.

Откуда деньги: почему старый договор купли-продажи снова пригодится

Еще одна причина хранить давние бумаги — это современный финансовый мониторинг. Банки все чаще требуют подтвердить легальное происхождение средств при крупных покупках или переводах.

По словам юриста, в таких случаях могут потребоваться давние договоры купли-продажи или свидетельства наследства, полученные много лет назад.

Именно они способны подтвердить, откуда у человека появилось имущество или деньги, которые он хочет использовать.

Инфографика: finance.ua

Что следует сделать уже сегодня

Юрист советует не ждать, пока документ вдруг понадобится, а проверить домашний архив заранее:

Собрать все свидетельства о рождении, браке и смерти родственников в одном месте. Проверить наличие трудовой книжки и справок о стаже и зарплате. Найти документы на недвижимость и землю, включая старые договоры. Сохранить банковские справки о закрытии кредитов. По возможности сделать сканированные копии всех бумаг в качестве дополнительного страхового варианта.

Как сохранить документы: практические советы

Бумага со временем желтеет, чернила выцветают, а печати становятся нечеткими. Поэтому важно не просто сохранить документ, а сделать так, чтобы через десятилетия его можно было прочесть.

Оригиналы следует держать подальше от влаги и прямого солнечного света, лучше всего в плотной папке или файле. Ламинировать документы юристы обычно не рекомендуют: если позже понадобится нотариальная копия, наличие ламинации может создать лишние вопросы.

Отдельное внимание следует уделить семейному архиву. Если в семьи есть пожилые родственники, есть смысл заблаговременно собрать их документы в одном месте, а не искать их после утраты человека, когда эмоционально и без того тяжело.