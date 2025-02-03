В Україні хочуть змінити процедуру відкриття та закриття банківських рахунків: що пропонує НБУ — Finance.ua

В Україні хочуть змінити процедуру відкриття та закриття банківських рахунків: що пропонує НБУ Сьогодні 12:35

В Україні хочуть змінити процедуру відкриття та закриття банківських рахунків: що пропонує НБУ

Національний банк України пропонує оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків. Для цього регулятор виніс питання на публічне обговорення.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Серед основних змін, які пропонують — скасування вимоги подавати копії документів про податковий облік для іноземних компаній та представництв, оскільки ця інформація буде доступна в Єдиному державному реєстрів, а також визначення механізму перерахування коштів у разі припинення діяльності платіжних установ або втрати ними ліцензії.

Навіщо це

Метою оновлення, як кажуть у НБУ, зокрема, є спрощення порядку відкриття та закриття рахунків окремим категоріям користувачів, а також необхідність його приведення у відповідність до вимог законодавства (зокрема, Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг»).

Що саме хочуть змінити

Регулятор пропонує:

виключити норми щодо: подання відокремленими підрозділами юридичних осіб-нерезидентів, представництвами юридичних осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, представництвами інших організацій з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави і не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України, філіями іноземних платіжних установ, філіями іноземних установ електронних грошей, філіями іноземних банків в Україні до надавача платіжних послуг копій документів про їх взяття на облік у контролюючому органі як платників податків та єдиного внеску, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР); подання представництвом юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності на території України, до банку копії свідоцтва про реєстрацію цього представництва в уповноваженому органі виконавчої влади України; подання відокремленими підрозділами юридичних осіб-нерезидентів, представництвами юридичних осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, представництвами інших організацій з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави і не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України, філіями іноземних платіжних установ, філіями іноземних установ електронних грошей, філіями іноземних банків в Україні до надавача платіжних послуг копій документів про їх взяття на облік у контролюючому органі як платників податків та єдиного внеску, оскільки така інформація міститиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР); подання представництвом юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності на території України, до банку копії свідоцтва про реєстрацію цього представництва в уповноваженому органі виконавчої влади України; визначити порядок: відкриття банками України кореспондентського рахунку Європейському інвестиційному банку;відкриття фінансовими установами, що мають право на надання платіжних послуг, платіжних рахунків резидентам України — юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам у національній валюті з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про кредитні спілки»;закриття надавачами платіжних послуг поточних / платіжних рахунків відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента, представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, в разі їх припинення або ліквідації;використання ліквідатором (ліквідаційною комісією) одного рахунку відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента / представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, для здійснення ліквідаційної процедури, а саме поточного рахунку в банку. Відповідно закриття в надавачів платіжних послуг інших рахунків, які не використовуються для здійснення ліквідаційної процедури, та здійснення завершальних операцій за рахунками відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента / представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, що ліквідовуються; відкриття банками України кореспондентського рахунку в Європейському інвестиційному банку; відкриття фінансовими установами, що мають право на надання платіжних послуг, платіжних рахунків резидентам України — юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам у національній валюті з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про кредитні спілки»; закриття надавачами платіжних послуг поточних / платіжних рахунків відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента, представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, в разі їх припинення або ліквідації; використання ліквідатором (ліквідаційною комісією) одного рахунку відокремленого підрозділу юридичної особи-нерезидента / представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, для здійснення ліквідаційної процедури, а саме поточного рахунку в банку. Відповідно закриття в надавачів платіжних послуг інших рахунків, які не використовуються для здійснення ліквідаційної процедури, та здійснення завершальних операцій за рахунками відокремлених підрозділів юридичної особи-нерезидента / представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, що ліквідовуються; передбачити застосовування малою платіжною установою, філією іноземної платіжної установи, філією іноземної установи електронних грошей та фінансовою установою, що має право на надання платіжних послуг, процедури зміни рахунків фізичних осіб-підприємців, які припинили підприємницьку діяльність, з урахуванням вимог Закону України «Про платіжні послуги» та Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 (зі змінами); врегулювати питання щодо перерахування коштів користувачам (платникам чи отримувачам, які здійснюють переказ коштів без відкриття рахунку або отримують такі кошти) з розрахункового рахунку небанківського надавача платіжних послуг, який авторизований на надання фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, в разі:відкликання (зупинення) Національним банком ліцензії в небанківського надавача платіжних послуг;припинення надання окремого виду (видів) фінансової платіжної послуги, зазначеного (зазначених) у ліцензії небанківського надавача платіжних послуг;введення господарським судом процедури санації чи визнання небанківського надавача платіжних послуг банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відкликання (зупинення) Національним банком ліцензії в небанківського надавача платіжних послуг; припинення надання окремого виду (видів) фінансової платіжної послуги, зазначеного (зазначених) у ліцензії небанківського надавача платіжних послуг; введення господарським судом процедури санації чи визнання небанківського надавача платіжних послуг банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; передбачити право надавача платіжних послуг відкривати рахунки відокремленим підрозділам юридичних осіб-нерезидентів, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, інформація про які не перенесена до ЄДР, як і раніше, до повного перенесення Міністерством юстиції України інформації про такі відокремлені підрозділи, представництва до ЄДР.

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НБУ прийматиме згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 19 лютого 2025 року включно.

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