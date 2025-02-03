Банківське кредитування в Україні зростає: в чому причина — Finance.ua

Банківське кредитування в Україні зростає: в чому причина Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Банківське кредитування в Україні зростає: в чому причина

Гарантії, які надає уряд України та міжнародні фінансові організації, допомагають пом’якшити ризики, пов’язані з кредитуванням в умовах війни, та сприяють активізації банківського кредитування.

Про це повідомив Національний банк України у грудневому Звіті про фінансову стабільність.

Зазначається, що гарантії від фінансово стійких міжнародних та державних установ є ефективним механізмом зниження кредитних ризиків як для банків, так і для позичальників. Основна перевага полягає в тому, що у разі дефолту позичальника банк отримує відшкодування від гаранта, що суттєво знижує рівень ризику та дозволяє кредиторам пропонувати вигідніші умови для бізнесу.

У НБУ наголошують, що система гарантій працює за портфельним принципом. Це означає, що банк отримує загальний ліміт гарантій, який надалі розподіляє між кредитами, що відповідають умовам програми гарантування. Це дозволяє банкам швидше та ефективніше використовувати доступні ресурси без потреби узгоджувати кожен кредит окремо.

Основні особливості портфельних гарантій:

Гарантія покриває частину кредиту — у більшості випадків половину суми. Це означає, що кожна гривня гарантії дозволяє банку надати дві гривні кредиту.

Ризики втрат за портфельними гарантіями знижуються завдяки диверсифікації — тобто банк не покладається лише на один чи кілька великих кредитів, а розподіляє кошти серед багатьох позичальників.

Міжнародні фінансові організації здебільшого надають гарантії в іноземній валюті, однак українські банки використовують їх переважно для кредитування в гривні.

Найактивнішими користувачами портфельних гарантій є малі та середні підприємства (МСП), адже цей механізм допомагає їм отримати доступ до дешевшого фінансування.

Станом на жовтень 2024 року ліміт портфельних гарантій в Україні перевищив 120 млрд грн. Відповідно до опитування НБУ, такими гарантіями користується 31 український банк.

Найбільшими гарантами за обсягом відкритих лімітів портфельних гарантій є:

Уряд — 52 млрд грн;

— 52 млрд грн; ЄБРР — еквівалент 47 млрд грн;

— еквівалент 47 млрд грн; Європейський інвестиційний банк — 12 млрд грн;

— 12 млрд грн; Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку — 8 млрд грн;

— 8 млрд грн; Фонд розвитку підприємництва — 0,4 млрд грн;

— 0,4 млрд грн; Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві — 0,4 млрд грн.

За кількістю банків, які використовують гарантії, лідирує уряд України — його програмами скористалися 30 банків. Чотири банки мають гарантії від Фонду розвитку підприємництва, шість — від Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, а 12 банків отримали гарантії від міжнародних фінансових організацій.

Використання гарантій та ефективність програми

На сьогодні банки вже використали понад 68 млрд грн гарантій. Найбільшу частку ліміту використано за державними гарантіями — 62%. Гарантії від міжнародних партнерів вибрані лише на 50%.

За даними НБУ, обсяг кредитів бізнесу, наданих за програмами портфельних гарантій, у жовтні 2024 року становив близько 97 млрд грн. Таким чином, цією програмою забезпечено близько чверті всього гривневого кредитного портфеля бізнесу.

Повідомляється, що попри активне використання гарантійного механізму, рівень дефолтів за гарантованими кредитами залишається дуже низьким. За весь час дії програм банки подали заявки на відшкодування лише 1,4 млрд грн.

Це пояснюється тим, що річний рівень дефолтів за гарантованими портфелями в більшості банків менший за 1%, що є значно нижчим показником порівняно із загальним рівнем дефолтів у банківській системі.

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