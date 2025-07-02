День финансов: муниципальное жилье, экспорт ІТ-услуг, планы по повышению налогов — Finance.ua

День финансов: муниципальное жилье, экспорт ІТ-услуг, планы по повышению налогов
Среда, 2 июля. Кто сможет арендовать квартиру за 6 тысяч гривен, и как изменятся минимальная зарплата и пенсия в течение следующих трех лет.
Муниципальное жилье
В Украине запустят пилотный проект по созданию муниципального жилья для аренды по доступным ценам. В первую очередь жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики.
Плата будет определяться по специальной формуле с учетом социально-экономических условий конкретного региона. Примерно это будет около 6 тысяч грн.
Отметим, что Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70−80% беженцев. Главными условиями возвращения людей являются безопасность и возможности трудоустройства.
Покупка валюты
В июне украинцы несколько повысили спрос на доллары и евро в банках, но в целом он остается ниже, чем в начале 2025 года. Как свидетельствуют данные НБУ, в июне 2025 года население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,822 млрд долларов в эквиваленте, а купило на 2,104 млрд долларов. То есть чистая покупка составляла 282,2 млн долларов.
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Телемедицина как стратегическая ценность для банков: опыт Украины и мира
МВФ обновил негативный сценарий для Украины
Международный валютный фонд несущественно изменил негативный сценарий в ходе восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Фонд предусматривает альтернативные более пессимистические сценарии развития событий, однако не смоделировал их в обновленном документе.
Увеличение налогов уже в этом году
В Минфине прокомментировали информацию о повышении налогов. Министерство отмечает, что все изменения, включая введение налога на доходы, полученные через цифровые платформы, и акциза на напитки с подсластителями, могут быть введены в следующем году, согласно национальной стратегии доходов на период до 2030 года. Планов по повышению налогов в этом году у правительства нет.
Законопроект о налоговой политике США
Сенат США поддержал проект закона администрации Дональда Трампа, который меняет налоговую политику страны. Документ получил название «Великий прекрасный закон» и предусматривает снижение налогов и увеличение бюджетных расходов.
Доллар США упал почти до самого низкого уровня с февраля 2022 года по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры учли потенциальное влияние законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и приближение сроков взимания тарифов.
Экспорт ІТ-услуг
В мае этого года объем IT-экспорта уменьшился на 4,2% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на 24 миллиона долларов меньше по сравнению с апрелем.
В общей сложности за 5 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составила $2,7 миллиарда. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $11 миллионов.
Штрафы за таможенные нарушения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX относительно административной ответственности за нарушение таможенных правил. Размер штрафа будет зависеть от того, какой орган его накладывает.
Минимальная зарплата и пенсия
Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и размер минимальной зарплаты. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны.
Работа после окончания службы
Work.ua провел опрос среди ветеранов, какую работу они ищут после увольнения со службы. Более половины ветеранов (55%) признались, что не знают, какая работа им подойдет. Многие ветераны выбирают сферу охраны и безопасности, видя в этом прямое продолжение военного опыта.
Кстати, эксперты портала budni.robota.ua собрали смамые интересные стажировки июля.
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