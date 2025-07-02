День финансов: муниципальное жилье, экспорт ІТ-услуг, планы по повышению налогов — Finance.ua

День финансов: муниципальное жилье, экспорт ІТ-услуг, планы по повышению налогов Сегодня 17:45

Среда, 2 июля. Кто сможет арендовать квартиру за 6 тысяч гривен, и как изменятся минимальная зарплата и пенсия в течение следующих трех лет.

Муниципальное жилье

В Украине запустят пилотный проект по созданию муниципального жилья для аренды по доступным ценам. В первую очередь жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики.

Плата будет определяться по специальной формуле с учетом социально-экономических условий конкретного региона. Примерно это будет около 6 тысяч грн.

Отметим, что Украина надеется , что после прекращения войны домой вернутся около 70−80% беженцев. Главными условиями возвращения людей являются безопасность и возможности трудоустройства.

Покупка валюты

В июне украинцы несколько повысили спрос на доллары и евро в банках, но в целом он остается ниже, чем в начале 2025 года. Как свидетельствуют данные НБУ, в июне 2025 года население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,822 млрд долларов в эквиваленте, а купило на 2,104 млрд долларов. То есть чистая покупка составляла 282,2 млн долларов.

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МВФ обновил негативный сценарий для Украины

Международный валютный фонд несущественно изменил негативный сценарий в ходе восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Фонд предусматривает альтернативные более пессимистические сценарии развития событий, однако не смоделировал их в обновленном документе.

Увеличение налогов уже в этом году

В Минфине прокомментировали информацию о повышении налогов. Министерство отмечает, что все изменения, включая введение налога на доходы, полученные через цифровые платформы, и акциза на напитки с подсластителями, могут быть введены в следующем году, согласно национальной стратегии доходов на период до 2030 года. Планов по повышению налогов в этом году у правительства нет.

Законопроект о налоговой политике США

Сенат США поддержал проект закона администрации Дональда Трампа, который меняет налоговую политику страны. Документ получил название «Великий прекрасный закон» и предусматривает снижение налогов и увеличение бюджетных расходов.

Доллар США упал почти до самого низкого уровня с февраля 2022 года по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры учли потенциальное влияние законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и приближение сроков взимания тарифов.

Экспорт ІТ-услуг

В мае этого года объем IT-экспорта уменьшился на 4,2% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на 24 миллиона долларов меньше по сравнению с апрелем.

В общей сложности за 5 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составила $2,7 миллиарда. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $11 миллионов.

Штрафы за таможенные нарушения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX относительно административной ответственности за нарушение таможенных правил. Размер штрафа будет зависеть от того, какой орган его накладывает.

Минимальная зарплата и пенсия

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026−2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и размер минимальной зарплаты. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны.

Работа после окончания службы

Work.ua провел опрос среди ветеранов, какую работу они ищут после увольнения со службы. Более половины ветеранов (55%) признались, что не знают, какая работа им подойдет. Многие ветераны выбирают сферу охраны и безопасности, видя в этом прямое продолжение военного опыта.

Кстати, эксперты портала budni.robota.ua собрали смамые интересные стажировки июля.

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