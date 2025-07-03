Figma подала документы для IPO и планирует расширяться — Finance.ua

Figma подала документы для IPO и планирует расширяться Сегодня 04:35 — Фондовый рынок

Figma подала документы для IPO и планирует расширяться

Компания по разработке программного обеспечения для совместного дизайна Figma подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы для первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIG.

Об этом сообщает CNBC.

Это предложение станет одним из самых долгожданных IPO последних лет в связи со стремительным ростом Figma и его высокой оценкой на частном рынке. В конце 2023 года планы Adobe приобрести Figma за $20 млрд были отменены из-за опасений британского антимонопольного регулятора, из-за чего Adobe пришлось выплатить Figma компенсацию в размере $1 млрд за сорванную слелку.

В рамках заявки на IPO Figma раскрыла свои финансовые показатели, из которых следует, что в первом квартале выручка компании выросла на 46% — до $228,2 млн по сравнению с $156,2 млн годом ранее. Чистая прибыль за этот период составила $44,9 млн против $13,5 млн в первом квартале 2024 года.

По состоянию на 31 марта Figma обслуживала около 450 000 клиентов, среди которых более 1 000 платят компании не менее $100 000 в год — на 47% больше, чем годом ранее. Среди клиентов — Duolingo, Mercado Libre, Netflix, Pentagram, ServiceNow и Stripe. В совет директоров Figma вошел генеральный директор ServiceNow Билл МакДермотт.

Figma, основанная в 2012 году директором и СЕО Диланом Филдом и Эваном Уоллесом, стала пионером совместного дизайна в браузере. Филд, крупнейший акционер с 56,6 млн класса B акций и 51% голосов, в обращении к инвесторам отметил, что выход на биржу укрепит «бренд, ликвидность, финансы и доступ к рынкам капитала», а также позволит более широкому сообществу Figma стать совладельцами.

Читайте также Apple исправила недостатки интерфейса iOS 26 (подробности)

В прошлом году компанию оценили в $12,5 млрд в ходе тендерного предложения. Аналитики с Уолл-стрит считают, что IPO Figma может стать еще одним стимулом для возобновления активности на рынке технологических размещений после спада, начавшегося в конце 2021 года. В июне дебютировали на бирже конкурентные компании Circle и Chime, а в мае прошло IPO Hinge Health.

Среди основных инвесторов Figma в IPO — венчурные фонды Index Ventures (17%), Greylock (16%), Kleiner Perkins (14%) и Sequoia (8,7%).

В проспекте Figma отметила «жестокую конкуренцию» и риски потери доли рынка, не указав конкретных соперников.

Более 13 млн человек используют Figma ежемесячно, при этом только треть из них дизайнеры. Около 85% ежемесячных пользователей находятся вне США, однако 53% выручки генерируется в Америке.

В марте компания презентовала Figma Sites — сервис, превращающий макеты в готовые вебсайты. Это один из продуктов, диверсифицирующий бизнес Figma вне основного инструмента для совместного дизайна.

По состоянию на конец марта на балансе Figma было $1,54 млрд наличных денег, эквивалентов и рыночных ценных бумаг.

В письме инвесторам Филд отметил, что как публичная компания Figma «планирует делать большие ставки», в том числе через поглощения. В апреле компания потратила $14 млн на приобретение активов одной технологической фирмы и $35,5 млн на стартап с системой управления контентом. В июне Figma приобрела Payload — startup с CMS, поддержанный Google и MongoDB, а также Modyfi.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.