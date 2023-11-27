День финансов: мировые кризисы за последние 100 лет, лидеры украинского опта, рекордный спрос на валюту — Finance.ua

День финансов: мировые кризисы за последние 100 лет, лидеры украинского опта, рекордный спрос на валюту Сегодня 17:50

В понедельник, 27 ноября, мы исследовали мировые финансово-экономические кризисы за последние 100 лет. Об этом читайте в новой статье:

Сколько Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером проекты по восстановлению Украины. По словам Шмыгаля, ЕИБ уже аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро.

Рекордный ввоз валюты банками. Объем наличной Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года.

Как изменится доходность депозитов — мнения банкиров.

В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару. Ситуация на валютном рынке Украины после Ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой. На это главным образом влияют два фактора.

Сколько времени проходило между началом переговоров и вступлением стран в ЕС. Аналитики Аналитики исследовали , сколько времени проходило между началом переговоров и присоединением к блоку разных стран.

Кабмин одобрил адаптированный к нормам ЕС пакет законопроектов о торговой защите.

НАТО согласует рекомендации реформ, необходимых Украине для вступления.

Где будет интернет во время блэкаутов. Министерство цифровой трансформации и ЛУН создали интерактивную Министерство цифровой трансформации и ЛУН создали интерактивную карту интернет-провайдеров, с помощью которой украинцы смогут узнать, сколько времени обеспечит интернет-провайдер в случае отключения электричества.

Кстати, пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм.

Как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году Аренда квартир в украинских городах Аренда квартир в украинских городах подорожала за последние месяцы и многих интересует вопрос, как будет меняться стоимость арендованного жилья в начале 2024 года. Риэлторы прогнозируют, что очередной скачок цен возможен уже весной.

Какая доля зарплаты идет на аренду жилья у представителей разных профессий.

Лидеры украинского опта во время войны. Согласно данным Индекса Согласно данным Индекса Опендатабот , почти половина из топ-10 самых успешных украинских оптовиков — это бизнесы, занимающиеся торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

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