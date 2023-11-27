Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист — Finance.ua
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Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист

Казна та Політика
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Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист
Кабмін схвалив адаптований до норм ЄС пакет законопроєктів про торговельний захист
Уряд України схвалив законопроєкти «Про захисні заходи», «Про захист від демпінгового імпорту» та «Про захист від субсидованого імпорту», які містять нові редакції трьох чинних у країні законів у цій сфері.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Проєкти законів адаптують українське законодавство у сфері торговельного захисту до регламентів Європейського Союзу та посилюють захист, зокрема, національних виробників», — ідеться в повідомленні.
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За словами першого віцепрем'єра — міністра економіки Юлії Свириденко, схвалені законопроєкти відповідають сучасним міжнародним практикам у сфері торговельного захисту, зокрема нормам та актуальним роз’ясненням СОТ.
«У разі ухвалення законопроектів Верховною Радою держава отримає надійні, прозорі та зрозумілі і українському бізнесу, і нашим партнерам інструменти торговельного захисту», — наголосила Свириденко.
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Мінекономіки зазначає, що затверджений пакет розширює можливості національних виробників у захисті інтересів від недобросовісного та зростаючого імпорту; зменшує їхні витрати на підготовку матеріалів і документації під час захисних розслідувань; встановлює чіткі часові рамки процедурних етапів розслідувань і гарантує проведення консультацій на запит заінтересованої сторони.
Він також запроваджує механізм, що гарантує сплату попередніх захисних мит або мит під час розслідування ухилення від їх сплати, розширює коло «користувачів» цього механізму серед бізнесу, а також уточнює повноваження компетентних органів під час проведення розслідувань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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