Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо — Держстат — Finance.ua
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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо — Держстат

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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо — Держстат
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо — Держстат
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року зросло вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $11,040 млрд із $2,578 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
За її даними, експорт товарів з України за окреслений період порівняно з січнем-червнем 2022 року скоротився на 14,3% — до $19,407 млрд, тоді як імпорт зріс на 20,7% - до $30,447 млрд.
Держстат уточнив, що у червні-2023 порівняно з травнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,8% - до $3,135 млрд, а імпорту — на 4,4%, до $5,008 млрд.
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Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2023 було від'ємним і становило $1,874 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним — $2,012 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у першому півріччі становив 0,64 (у січні-червні 2022 — 0,90).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 224 країн світу.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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