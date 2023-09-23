Топ-5 партнерів України в зовнішній торгівлі (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-5 партнерів України в зовнішній торгівлі (інфографіка)

Казна та Політика
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Підсумки зовнішньої торгівлі товарами за 8 місяців 2023 року.
За даними Держмитслужби, у січні-серпні 2023 р. основні показники зовнішньої торгівлі товарами були наступними, пише thepage.
Експорт товарів — $24,5 млрд (зменшився на $4,5 млрд або на 15% до аналогічного періоду 2022 року);
Імпорт товарів — $41,1 млрд (збільшився на $6,5 млрд або на 19%);
Товарообіг- $57,5 млрд (збільшився на $2,1 млрд або на 3%).
Дефіцит торгівлі - $16,6 млрд (збільшився на $11 млрд дол. або у 3 рази).

Топ — 3 товарні групи за обсягом експорту:

Агросировина й продовольчі товари — $14,6 млрд. (зростання на $1,2 млрд.дол. або на 9% проти 8 місяців 2022 року);
Метали та вироби з них — $2,7 млрд. (зменшення на $2 млрд. дол або на 43%);
Машини, устаткування, транспорт — $2,1 млрд.(зменшення на $0,9 млрд. або на 30%).

Топ — 3 товарні групи за обсягом імпорту:

Машини, устаткування, транспорт — $12,3 млрд.(зростання на 29% або на $2,7 млрд. до аналогічного періоду 2022 року);
Продукція хімпрому — $7,4 млрд. (зростання на 18% або на $1,1 млрд.);
Паливно-енергетичні товари — $7,1 млрд.(зменшення на 18% або на $1,6 млрд.).

Торгівля з ЄС:

Експорт до країн ЄС — $15,7 млрд, що становить 63,6% всього експорту у січні-серпні 2023. Проти аналогічного періоду минулого року експорт в ЄС скоротився на 12% («мінус» $2,1 млрд).
Імпорт з країн ЄС — $21,1 млрд, що складає 51,3% всього імпорту за звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт з ЄС зріс на 26% (+$4,4 млрд.).
Сальдо торгівлі з країнами ЄС- «мінус» $5,4 млрд. (проти +$1,1 млрд. за 8 місяців 2022 року).
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Топ-5 партнерів України в зовнішній торгівлі (інфографіка)

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За матеріалами:
Finance.ua
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